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Кошка на раскаленной крыше
Киноафиша Кошка на раскаленной крыше

Спектакль Кошка на раскаленной крыше

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Пьеса Теннесси Уильямся на сцене Коляда-Театра

Знаменитая пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса, написанная в 1955 году, продолжает волновать зрителей и сегодня. В центре сюжета — семья, скрывающая правду о неизлечимой болезни главы семейства, Большого Папы. Пока он сам не подозревает, что дни его сочтены, родственники уже начинают делить его огромное состояние.

На день рождения Большого Папы собираются все члены семьи, но радость праздника омрачена их корыстными планами. Младший сын Брик, знающий о болезни отца, погружён в свои внутренние конфликты. Его жена Мэгги, также в курсе происходящего, стремится укрепить их позиции в будущем наследстве. Однако Брик отдаляется от Мэгги, виня её в самоубийстве своего лучшего друга Скиппера.

Большой Папа, чувствуя, что что-то не так, пытается наладить отношения с сыном и разобраться в его проблемах, прежде чем уйти. Постепенно скрытые конфликты и взаимные обвинения выплывают на поверхность. Откровенные разговоры приводят к тому, что Брик и Мэгги начинают искать путь к примирению.

О чём этот спектакль?
Это история о сложных семейных отношениях, сокрытых чувствах и необходимости честности. Каждый из героев словно «кошка на раскалённой крыше» — они живут в постоянном напряжении, пытаясь сохранить видимость нормальности и пряча свои истинные эмоции. Пьеса поднимает вопросы любви, честности и того, как важно быть открытым друг с другом.

Спектакль в постановке Николая Коляды погружает зрителя в атмосферу страстей, где ложь и притворство сталкиваются с обнажённой правдой.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Василина Маковцева
Денис Тураханов
Олег Ягодин
Антон Макушин
Максим Тарасов

Купить билет на спектакль Кошка на раскаленной крыше

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В других городах
Август
17 августа понедельник
19:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
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