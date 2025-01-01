Меню
Кошка на раскалённой крыше
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кошка на раскалённой крыше

Спектакль Кошка на раскалённой крыше

Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 140 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

«Кошка на раскалённой крыше». Спектакль Камы Гинкаса по пьесе Теннесси Уильямса

«Кошка на раскалённой крыше» – это произведение, которое задаёт важные вопросы о жизни, и, как часто бывает, оставляет нас без однозначных ответов. В самом начале сюжета мы сталкиваемся с трагической реальностью: самоубийство Капитана и болезнь Папы становятся катализаторами, меняющими судьбы героев.

Герои и их мир

На сцене разворачивается борьба с неразрешимыми проблемами: жаждой любви, страхами и поисками правды. «Не успеешь оглянуться, как всё уплывает из рук», — этот момент заставляет задуматься о важности мгновений, которые мы зачастую принимаем как должное.

Персонажи не просто отказываются от жизни; они обходят её, пытаясь заполнить пустоту в своих сердцах. Каждый из них борется с внутренними демонами, и в их истории живёт надежда на искреннюю любовь.

Состав исполнителей

  • Маргарет «Мэгги» Поллитт – София Сливина
  • Брик Поллитт – Андрей Максимов
  • Папа – Народный артист РФ Валерий Баринов
  • Мама – Заслуженная артистка РФ Виктория Верберг
  • Гупер Поллитт – Дмитрий Супонин
  • Мэй Поллитт – Алёна Стебунова
  • Доктор – Сергей Кузнецов
  • Пастор Тукер – Антон Коршунов
  • Дети – Злата Белова, Адель Гудаускас

Заключительные слова

Это спектакль о любви, о надежде и о том, как трудно быть верным себе и своим чувствам. В финале зрители начинают размышлять над простой, но глубокой фразой:

— «Я люблю тебя!»
— «Забавно, если это правда…»

Приглашаем вас на этот захватывающий спектакль, который поднимает важные вопросы о жизни и любви. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории!

В ролях
Виктория Верберг
Андрей Максимов
Валерий Баринов
Алена Стебунова
Сергей Кузнецов
Купить билет на спектакль Кошка на раскалённой крыше

Помощь с билетами
Январь
17 января суббота
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽

Фотографии

Кошка на раскалённой крыше Кошка на раскалённой крыше

