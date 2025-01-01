Спектакль Кошка на раскалённой крыше

«Кошка на раскалённой крыше». Спектакль Камы Гинкаса по пьесе Теннесси Уильямса

«Кошка на раскалённой крыше» – это произведение, которое задаёт важные вопросы о жизни, и, как часто бывает, оставляет нас без однозначных ответов. В самом начале сюжета мы сталкиваемся с трагической реальностью: самоубийство Капитана и болезнь Папы становятся катализаторами, меняющими судьбы героев.

Герои и их мир

На сцене разворачивается борьба с неразрешимыми проблемами: жаждой любви, страхами и поисками правды. «Не успеешь оглянуться, как всё уплывает из рук», — этот момент заставляет задуматься о важности мгновений, которые мы зачастую принимаем как должное.

Персонажи не просто отказываются от жизни; они обходят её, пытаясь заполнить пустоту в своих сердцах. Каждый из них борется с внутренними демонами, и в их истории живёт надежда на искреннюю любовь.

Состав исполнителей

Маргарет «Мэгги» Поллитт – София Сливина

Брик Поллитт – Андрей Максимов

Папа – Народный артист РФ Валерий Баринов

Мама – Заслуженная артистка РФ Виктория Верберг

Гупер Поллитт – Дмитрий Супонин

Мэй Поллитт – Алёна Стебунова

Доктор – Сергей Кузнецов

Пастор Тукер – Антон Коршунов

Дети – Злата Белова, Адель Гудаускас

Заключительные слова

Это спектакль о любви, о надежде и о том, как трудно быть верным себе и своим чувствам. В финале зрители начинают размышлять над простой, но глубокой фразой:

— «Я люблю тебя!»

— «Забавно, если это правда…»

Приглашаем вас на этот захватывающий спектакль, который поднимает важные вопросы о жизни и любви. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории!