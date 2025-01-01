Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кошка Маруся и цирк
Киноафиша Кошка Маруся и цирк

Спектакль Кошка Маруся и цирк

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения девочки Оли и её питомцев в увлекательном интерактивном спектакле 

Девочка Оля мечтает стать настоящей дрессировщицей. В её планах — обучить своих домашних питомцев: пса Филю и кошку Марусю. Однако, если Филя охотно принимает участие в играх девочки, то своенравная кошка Маруся категорически против!

Побег в лес

В знак протеста Маруся решает покинуть дом и отправляется в лес, надеясь на спасение со стороны Оли и Фили. В лесу её ждут новые знакомства: белка Рыжуля и заяц Пушистик становятся её новыми друзьями. Но не всё так просто — на пути Маруси встает коварная лиса Лариса, готовая построить свои интриги.

Узнайте, что будет дальше!

Как сложатся события в этом захватывающем спектакле-представлении? Сможет ли Оля спасти свою любимицу? Приходите и погрузитесь в мир ярких эмоций и приключений, полный неожиданных поворотов и интересных сюжетных линий!

Спектакль обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов. Не упустите возможность увидеть эту невероятную историю на сцене!

Режиссер
Станислав Полихин
В ролях
Елена Ламзина-Абрамова
Юлиана Веселова
Татьяна Быкова
Анна Корабель
Николай Тренкин

Фотографии

Кошка Маруся и цирк Кошка Маруся и цирк Кошка Маруся и цирк Кошка Маруся и цирк Кошка Маруся и цирк
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше