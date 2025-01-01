Приключения девочки Оли и её питомцев в увлекательном интерактивном спектакле

Девочка Оля мечтает стать настоящей дрессировщицей. В её планах — обучить своих домашних питомцев: пса Филю и кошку Марусю. Однако, если Филя охотно принимает участие в играх девочки, то своенравная кошка Маруся категорически против!

Побег в лес

В знак протеста Маруся решает покинуть дом и отправляется в лес, надеясь на спасение со стороны Оли и Фили. В лесу её ждут новые знакомства: белка Рыжуля и заяц Пушистик становятся её новыми друзьями. Но не всё так просто — на пути Маруси встает коварная лиса Лариса, готовая построить свои интриги.

Узнайте, что будет дальше!

Как сложатся события в этом захватывающем спектакле-представлении? Сможет ли Оля спасти свою любимицу? Приходите и погрузитесь в мир ярких эмоций и приключений, полный неожиданных поворотов и интересных сюжетных линий!

Спектакль обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов. Не упустите возможность увидеть эту невероятную историю на сцене!