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Кошка, которая гуляла сама по себе
Билеты от 1500₽
Киноафиша Кошка, которая гуляла сама по себе

Спектакль Кошка, которая гуляла сама по себе

Кукольный спектакль по сказке Киплинга
Постановка
Театр детской книги «Волшебная лампа» 0+
Режиссер Виктор Плотников
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Красивая и мудрая притча для детей и их родителей

Динамичный и захватывающий сюжет увлечет как маленьких зрителей, так и взрослых.

Зрителям предстоит не только следить за приключениями жителей джунглей, но и искать вместе с ними ответ на важный вопрос: что нужно, чтобы превратить дикие джунгли в Дом, в котором будет тепло и уютно всем и каждому?

Мудрость и благородство

Спектакль в мягкой и деликатной форме подводит зрителей к ответу: не так уж и много – мудрость женщины, благородство мужчины, преданность Пса и покорность Коня, а также добродушие Коровы. Но жизнь была бы пресна и скучна, не будь в ней изящества и грации… Кошки! Кошки, которая гуляет сама по себе.

Любовь и терпимость

Однако самое главное – это любовь. Любовь и терпимость, верность данному слову. Об этом и многом другом рассказывается в спектакле по сказке Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».

Детали спектакля

Спектакль идет в двух действиях с антрактом. Не упустите возможность провести время в компании мудрых и забавных персонажей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 2000 ₽
9 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 2000 ₽
12 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
17:00 от 1500 ₽
21 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
17:00 от 2000 ₽
26 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Кошка, которая гуляла сама по себе Кошка, которая гуляла сама по себе Кошка, которая гуляла сама по себе Кошка, которая гуляла сама по себе Кошка, которая гуляла сама по себе Кошка, которая гуляла сама по себе

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