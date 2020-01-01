Спектакль Кошка, которая гуляла сама по себе

Красивая и мудрая притча для детей и их родителей

Динамичный и захватывающий сюжет увлечет как маленьких зрителей, так и взрослых.

Зрителям предстоит не только следить за приключениями жителей джунглей, но и искать вместе с ними ответ на важный вопрос: что нужно, чтобы превратить дикие джунгли в Дом, в котором будет тепло и уютно всем и каждому?

Мудрость и благородство

Спектакль в мягкой и деликатной форме подводит зрителей к ответу: не так уж и много – мудрость женщины, благородство мужчины, преданность Пса и покорность Коня, а также добродушие Коровы. Но жизнь была бы пресна и скучна, не будь в ней изящества и грации… Кошки! Кошки, которая гуляет сама по себе.

Любовь и терпимость

Однако самое главное – это любовь. Любовь и терпимость, верность данному слову. Об этом и многом другом рассказывается в спектакле по сказке Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».

Детали спектакля

Спектакль идет в двух действиях с антрактом. Не упустите возможность провести время в компании мудрых и забавных персонажей!