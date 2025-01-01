Спектакль Кошка, которая гуляла сама по себе

Семейная музыкальная сказка индийских джунглей по сказкам Редьярда Киплинга

Когда-то домашние животные были дикими, но однажды они пришли к Человеку, и он их приручил. Все они стали друзьями и помощниками в обустройстве дома, а также защитниками Человека от дикого мира джунглей. Но вот Кошка — она всегда сама по себе!

Удивительные приключения и вдохновляющая история

Вас ждут захватывающие приключения героев, красочные костюмы, песни и танцы людей и животных сказочной Индии. Вместе они сражаются с беспощадным Тигром и его прихвостнем Шакалом.

Сила семьи и дружбы

Как хорошо, когда есть семья и верные друзья! Все становится возможным, когда мы действуем вместе и приходим на помощь друг другу!