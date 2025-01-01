Спектакль Кошка, которая гуляла сама по себе

Меню
Кошка, которая гуляла сама по себе
0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для детей в Театральной Долине

В Театральной Долине состоится пластическо-драматический спектакль для детей, основанный на сказке Р. Киплинга. Это увлекательная история о том, как древний человек приручил диких зверей и сделал их домашними. Постановка обещает стать настоящим праздником для юных зрителей и их родителей.

Что ждёт зрителей?

Спектакль, рассчитанный на детей от 3 лет, станет отличной возможностью познакомить малышей с классической литературой. Киплинг, известный своими яркими и поучительными рассказами, подарит зрителям незабываемые моменты. Постановка включает живую игру актёров и выразительную пластику, что особенно привлечет внимание детей.

Почему стоит прийти?

Любители детских спектаклей и поклонники творчества Киплинга найдут в этом представлении много интересного. Спектакль не только развлекает, но и учит уважению к природе и животным. Это важный урок для подрастающего поколения, поданный в доступной и занимательной форме.

Не упустите возможность насладиться театральным искусством и провести время с детьми в атмосфере волшебства и приключений!

Фотографии

Кошка, которая гуляла сама по себе Кошка, которая гуляла сама по себе
