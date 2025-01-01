Меню
Кошка, которая гуляла сама по себе
Постановка
Музыкальный театр 6+
Продолжительность 110 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл для детей в Новосибирском музыкальном театре

Мюзикл «Кошка, которая гуляла сама по себе» основан на нескольких сказках, включая историю из цикла «Просто сказки». В центре сюжета — приключения людей и животных, которые учатся дружбе и взаимопомощи. Автором оригинальных историй является Редьярд Киплинг, известный своими произведениями о животных и индийских сказаниях.

Музыку к мюзиклу написал композитор Владимир Баскин, а оформление и хореографию создали Елена Вершинина и Антон Дорофеев. Это семейное представление будет интересно зрителям всех возрастов — от детей от 3 до 15 лет до их родителей.

Сюжет и персонажи

Давным-давно домашние животные были свободными, а человек не умел дружить с окружающей его природой. Только независимая гордая кошка всегда гуляла сама по себе, и это состояние сохранялось даже в современных городах.

На сцене зрители смогут увидеть удивительные приключения Мужчины, Женщины и Мальчика, которые подружились с животными и вместе с ними сразились с беспощадным Тигром и его помощником Шакалом. Эта история учит ценить тех, кто рядом, и готов жертвовать ради близкого друга. Даже гордая кошка, в конце концов, научится защищать Мальчика, понимая, что благодарность людей всегда обеспечит ей еду и крышу над головой.

Интересные факты о Киплинге

Редьярд Киплинг, английский писатель и поэт, находил вдохновение в древних индийских историях о животных. Записывая сказания индийских охотников, он создавал уникальные и познавательные истории, которые на протяжении поколений были любимы читателями по всему миру.

Сказочные сюжеты

В основу мюзикла легли не одна, а несколько сказок Киплинга. Основная история – одноименная из «Просто сказки» — рассказывает, как животные меняли свой облик и откуда появились определенные природные явления. Например, история о тигре и его полосках заимствована из рассказа «Как появился страх», а охота Тигра и Шакала на Мальчика напоминает известные истории о Маугли из «Книги джунглей».

Яркая музыка Владимира Баскина и красочное оформление от Елены Вершининой в сочетании с выразительной хореографией Антона Дорофеева обещают сделать просмотр мюзикла увлекательным и занимательным для всей семьи.

