Спектакль Кошачьи колыбельные

Музыка детства: спектакль с народными песнями и сказками

Приглашаем вас на уникальный спектакль, в котором звучат народные колыбельные, песенки и побасенки. Программа включает в себя завораживающие произведения из циклов «Кошачьи колыбельные», «Четыре русские народные песни» и «Воспоминания о моем детстве» композитора Игоря Стравинского, представленные в вокальной аранжировке Ансамбля Дмитрия Покровского.

Что вас ждет на спектакле?

Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и атмосферой теплоты и уюта, которые создают народные мелодии. Этот спектакль — это путь в мир детства, где каждая песенка наполнена воспоминаниями и эмоциями.

Интересный факт

Игорь Стравинский, известный своими инновационными композициями, также обращался к народной музыке, что делает его творчество особенно ценным для понимания российской музыкальной культуры.

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир музыки и сказок, который подарит вам незабываемые мгновения. Мы ждем вас!