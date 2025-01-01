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Кошачьи колыбельные
Билеты от 500₽
Киноафиша Кошачьи колыбельные

Спектакль Кошачьи колыбельные

6+
Режиссер Ольга Юкечева
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыка детства: спектакль с народными песнями и сказками

Приглашаем вас на уникальный спектакль, в котором звучат народные колыбельные, песенки и побасенки. Программа включает в себя завораживающие произведения из циклов «Кошачьи колыбельные», «Четыре русские народные песни» и «Воспоминания о моем детстве» композитора Игоря Стравинского, представленные в вокальной аранжировке Ансамбля Дмитрия Покровского.

Что вас ждет на спектакле?

Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и атмосферой теплоты и уюта, которые создают народные мелодии. Этот спектакль — это путь в мир детства, где каждая песенка наполнена воспоминаниями и эмоциями.

Интересный факт

Игорь Стравинский, известный своими инновационными композициями, также обращался к народной музыке, что делает его творчество особенно ценным для понимания российской музыкальной культуры.

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир музыки и сказок, который подарит вам незабываемые мгновения. Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
14:00 от 500 ₽

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