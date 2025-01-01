Спектакль Кощей+Василиса=?

Меню
Кощей+Василиса=?
Постановка
Дагестанский театр кукол 6+
Режиссер Валерий Бугаев
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вроде русской сказки, только наперекосяк

Спектакль «Вроде русской сказки, только наперекосяк» — это яркое театральное представление, погружающее зрителей в атмосферу настоящего русского праздника. Здесь вы сможете насладиться балалайкой, песнями, танцами, розыгрышами и смехом. Это событие, которое принесёт радость и положительные эмоции всем пришедшим.

Команда постановщиков

Режиссёром спектакля выступает заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаёв, а художником-постановщиком — заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин. Музыку к спектаклю создал заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко. В спектакле также использованы музыкальные фрагменты из выступлений талантливого артиста А. Архиповского, что придаёт выступлению особую атмосферу.

Исполнители

На сцене вы увидите профессиональных исполнителей: Елену Печкуренко и Игоря Семяновского, которые создадут незабываемую игру и подарят зрителям множество увлекательных моментов.

Не упустите возможность стать частью этого атмосферного и весёлого спектакля. Он подходит для всей семьи и подарит замечательное настроение!

Октябрь
26 октября воскресенье
11:00
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
от 350 ₽
14:00
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
от 350 ₽

