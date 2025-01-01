Меню
Кощеево царство - Новогоднее шоу на воде!
Киноафиша Кощеево царство - Новогоднее шоу на воде!

Спектакль Кощеево царство - Новогоднее шоу на воде!

0+
Продолжительность 2 часа с антрактом
Возраст 0+

О спектакле

Цирк на воде: новогоднее шоу «Кощеево Царство»

Вас ждет завораживающее новогоднее шоу на воде. Главный герой, Иван, отправляется в захватывающее приключение, чтобы отыскать меч-кладенец и молодильное яблочко. Его цель — разрушить зловещие чары Кощея и освободить Василису.

Сказочный сюжет и захватывающие трюки

Шоу обещает быть наполненным волшебством: вы увидите невероятные цирковые трюки, полёты воздушных гимнастов и танцующие фонтаны. Не обойдётся и без грандиозного лазерного шоу с 9 установками, которое добавит красок и эмоций в это удивительное зрелище.

Музыкальный аккомпанемент

Вас ждет выступление восходящей звезды — группы «Золотое сердце». Зрители смогут насладиться хитами, такими как «Пойду за тобой», «Журавли» и «Эх, Россия-ты моя сила». Эта музыка станет великолепным фоном для действующих сцен и добавит атмосферного настроения.

Эксклюзивные эффекты и костюмы

Шоу объединяет театр, цирк и магию спецэффектов. В спектакле используются эксклюзивные сценические костюмы и более 70 тонн воды. Танцующие фонтаны, раскрашенные радугой, создадут множество водных картин с помощью более 200 форсунок. Это обещает быть настоящей феерией света и воды!

Детям вход бесплатный

Для маленьких зрителей до 4 лет вход бесплатный, без предоставления отдельного места.

Не упустите шанс стать частью невероятного новогоднего приключения в «Кощеевом Царстве». Ожидайте множество захватывающих сюрпризов и волшебные моменты, которые навсегда останутся в вашей памяти!

Театр-постановщик: Circus Water Show.

Январь
6 января вторник
17:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 1000 ₽
7 января среда
11:30
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 1000 ₽
14:30
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 1000 ₽

