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Корза
Билеты от 1400₽
Киноафиша Корза

Корза

18+
Возраст 18+
Билеты от 1400₽

О концерте

ПРТВН КОНЦЕРТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ! КОРЗА — голос потерянного поколения, выросшего между панельками и бесконечным поиском себя. Его музыка — смесь честной лирики, альтернативного звучания, эмо-эстетики 2000-х и современной меланхолии, знакомой каждому. Этой осенью КОРЗА впервые выйдет на сцену с большими сольными концертами сразу в двух столицах! На этих мероприятиях у вас будет возможность потанцевать под Тело похудело, погрузиться в меланхолию под Мёртвый фрик, поностальгировать под Вот бы снова помечтать и насладиться множеством неожиданных сюрпризов, которые артист приготовил специально для вас. Первые сольные концерты уже этой осенью!

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Ноябрь
8 ноября воскресенье
18:00
Punk Fiction Москва, Ольховская, 14, стр. 1, вход через арт-пространство «Авиатор»
от 1400 ₽
В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
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Zoccolo 2.0 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3

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