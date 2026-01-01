ПРТВН КОНЦЕРТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ! КОРЗА — голос потерянного поколения, выросшего между панельками и бесконечным поиском себя. Его музыка — смесь честной лирики, альтернативного звучания, эмо-эстетики 2000-х и современной меланхолии, знакомой каждому. Этой осенью КОРЗА впервые выйдет на сцену с большими сольными концертами сразу в двух столицах! На этих мероприятиях у вас будет возможность потанцевать под Тело похудело, погрузиться в меланхолию под Мёртвый фрик, поностальгировать под Вот бы снова помечтать и насладиться множеством неожиданных сюрпризов, которые артист приготовил специально для вас. Первые сольные концерты уже этой осенью!