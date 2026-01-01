Спектакль Корт / Колорадские страсти

Колорадские страсти в ТЮЗе имени Габдуллы Кариева

В небольшой деревушке разгораются настоящие страсти. Все жители обеспокоены загадкой: колорадский жук, угрожающий урожаю картошки, незаслуженно опустошает огороды. Однако один участок, принадлежащий строптивому Хайдару, остается невредимым. Это вызывает недовольство и подозрения окружающих.

Загадка на фоне сельской жизни

Односельчане, которые и так не слишком любят Хайдара, начинают подозревать его в том, что он тайком разводит жуков, уничтожая урожай на чужих огородах с помощью секретного яда. Обострение конфликта приводит к росту напряженности в деревне.

Любовные перипетии

Тем временем наш герой решает завести семью и берет в жены красавицу Рамилю. Но семейные планы только усугубляют ситуацию. Как сложатся судьбы Хайдара и его невесты на фоне сельских разборок и недовольства односельчан?

Не пропустите премьеру спектакля, который объединяет в себе комедийные элементы и социальные темы, задающие важные вопросы о доверии и справедливости в человеческих отношениях.