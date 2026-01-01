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Корсар
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Спектакль Корсар

Балет-концерт с гаремом и пиратами
Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Мариус Петипа, Петр Гусев
Продолжительность 2 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О спектакле

Балет - приключение в Мариинском театре

Балет «Корсар» — это захватывающее приключение с пиратами, кораблекрушениями, похищениями и любовными страстями. С момента своей премьеры в середине XIX века, этот спектакль не теряет своей популярности и продолжает привлекать зрителей на европейских сценах.

История создания

Композитор Адольф Адан создал музыку на основе поэмы Джорджа Байрона, а хореограф Жозеф Мазилье разработал танцы для первой постановки в 1856 году в Парижской опере. С тех пор «Корсар» претерпел множество изменений: новые сцены, музыкальные номера от других композиторов и различные хореографические интерпретации.

В Петербург балет попал благодаря хореографу Жюлю Перро, а позже Мариус Петипа внес в него свой вклад, добавив изысканную сцену «Оживленный сад», которая контрастирует с яркостью восточного базара.

Танцевальное разнообразие

«Корсар» предлагает зрителям настоящий марафон танца. В спектакле представлены как кордебалеты, так и сольные партии. Танцовщики смогут продемонстрировать свое мастерство в виртуозных вариациях и дуэтах, которые включают сложные фуэте и захватывающие прыжки. Особое внимание уделяется выразительности и технике как женского, так и мужского танца.

Не упустите шанс увидеть «Корсара» в исполнении талантливых артистов Мариинского театра — это не просто балет, а настоящее путешествие в мир приключений и восточных сказок!

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
13:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 2400 ₽
19:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 4500 ₽

Фотографии

Корсар Корсар

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