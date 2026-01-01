Спектакль Корсар

Постановка
Астана Опера

О спектакле

Корсар: балет о страсти и свободе 

«Корсар» — это завораживающий балет в двух действиях с прологом и эпилогом, созданный по мотивам поэмы Байрона. В спектакле переплетаются темы любви, коварства и морских разбоев, которым сопутствует вольнолюбивый дух. Хореографией постановки стал труд Мариуса Петипа в редакции известной балетмейстера Алтынай Асылмуратовой.

Продолжительность: 2 часа (с одним антрактом)
Возрастное ограничение: 10+
Важная информация: Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.

Успех на сценах мира

Спектакль «Корсар» уже давно завоевал популярность на сценах крупнейших театров мира благодаря ярким сценам, таким как «Оживленный сад», и разнообразным партиям, которые позволяют артистам продемонстрировать как балетную технику, так и драматический талант.

Состав исполнителей

Состав исполнителей будет объявлен позже. В спектакле примут участие артисты балета, оркестр и миманс театра «Астана Опера», а также учащиеся Казахской национальной академии хореографии.

Постановочная группа

  • Хореограф-постановщик: Народная артистка России Алтынай Асылмуратова, художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера»
  • Дирижер-постановщик: Арман Уразгалиев
  • Дирижер: Ерболат Ахмедьяров, Заслуженный деятель Казахстана
  • Ассистенты хореографа: Константин Заклинский, Заслуженный артист России / Елена Шерстнева
  • Музыкальный редактор: Долорес Умбеталиева
  • Сценограф-постановщик: Эцио Фриджерио
  • Художник по костюмам: Франка Скуарчапино
  • Дизайнер по проекциям: Серджио Металли
  • Художник по свету: Якопо Пантани

Информация о билетах

Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случае отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях возврат и обмен не производится.

