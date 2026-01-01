Балет «Корсар»: возвращение на сцену

Балет «Корсар» создан по одноимённой поэме лорда Байрона, написанной в 1814 году. Эта поэма пользовалась большой популярностью в эпоху романтизма, вдохновляя многих композиторов. Например, Джузеппе Верди сочинил в 1848 году оперу «Корсар», основанную на этой яркой литературной основе.

Первая известная постановка балета «Корсар» состоялась в театре Ла Скала в Милане в 1826 году. Хореографом был итальянский балетмейстер Джованни Гальцерани. Интересно, что в каталоге Итальянского балета упоминается версия 1830 года, которая оставалась в репертуаре театра до 1842 года. Авторы музыки к тем ранним балетам остались неизвестными.

В то же время, французский хореограф Альбер (настоящее имя — Франсуа-Фердинан Декомб) поставил свою версию «Корсара» в 1837 году в Королевском театре Лондона, добавив музыкальное сопровождение композитора Николя Бокса. К сожалению, ни одна из этих ранних постановок не сохранилась до наших дней. Поэтому современный балет «Корсар» ассоциируется с партитурой Адольфа Адана, чья версия была впервые представлена на сцене Парижской оперы 23 января 1856 года в постановке Жозефа Мазилье. В России балет debutировал 12 января 1858 года в Большом театре Петербурга под руководством знаменитого хореографа Жюля-Жозефа Перро.

«Корсар» — это красочный балет на приключенческую тему, где экзотический сюжет разворачивается как пёстрый восточный ковёр, поражая зрителей многогранностью драматических ситуаций.

На сегодняшний день «Корсар» ставился в нашем театре трижды. До нынешней версии известного реставратора классических балетов Василия Медведева свои интерпретации «Корсара» создавали главные балетмейстеры Александр Томский в 1935 году и Наталья Данилова в 1956 году. Сохранившиеся программки старых спектаклей показывают, как менялись имена персонажей: Исаак Ланкедем у Томского звался Ассад Кедэм, у Даниловой же — просто Работорговцем. Гюльнара в 1965 году писалась как Гюльнора, а Бирбанто в 1935 — как Бирданто. Сеид-Паша в ранних версиях имел имя просто Паша.