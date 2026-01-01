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Корсар
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Спектакль Корсар

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Балет «Корсар» в театре оперы и балета им. Абая

Балет «Корсар» — это настоящая находка для любителей насыщенного сюжета и эффектной хореографии. Здесь есть всё: пиратские приключения, любовные страсти, предательства и экзотические танцы, заполненные восточным колоритом.

С момента своего создания в середине XIX века, когда композитор Адольф Адан адаптировал поэму Джорджа Байрона, балет не утратил своей популярности. История «Корсара» начала свой путь на сцене Парижской оперы в 1856 году благодаря хореографу Жозефу Мазилье. С тех пор произведение обогатилось новыми сценами и музыкальными номерами, что сделало его одним из Бестселлеров в репертуаре театров по всему миру.

Танцы и хореография

Спектакль включает в себя множество танцев, как от кордебалета, так и от солистов. Персонажи балета представляют собой разнообразие характеров и стилей, что создает эффект яркого и динамичного шоу. Основную хореографию создали Мариус Петипа и Гульжан Туткибаева, которая силой классического танца подчеркивает выразительные возможности как мужских, так и женских партий.

Исполнители

  • Медора — Алия Манабасова
  • Гюльнара — Динара Есентая
  • Конрад, предводитель корсаров — Нельсон Пенья
  • Али — Данияр Рыскул (первое исполнение)
  • Исаак Ланкедем, работорговец — Рафаэль Уразов
  • Бирбанто — Сырым Аюпов
  • Сеид, паша — Даурен Жениc
  • Трио — Акбота Бекболатова, Динара Кудабаева, Нурай Нурсапина (первое исполнение)
  • Офицер — Амир Жексенбек
  • Корсары, невольницы, стража — артисты балета

Оркестр и творческий коллектив

Симфонический оркестр и балетная труппа Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под руководством дирижеров Куаныш Исмаилова и Ерболата Ахмедьярова, Заслуженного деятеля Казахстана, подарят вам незабываемые музыкальные моменты.

Художественный руководитель балетной труппы — Гульжан Туткибаева, Народная артистка РК. Сценография и костюмы были разработаны известными художниками, включая Вильяма Орландии (Италия) и Вячеслава Окунева, Народного художника России.

Не упустите шанс увидеть этот шедевр на сцене театра и насладиться виртуозными номерами, которые обязательно оставят у вас яркие впечатления!

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