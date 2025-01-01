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Корсар
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Спектакль Корсар

Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Эльдар Алиев, Мариус Петипа
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Корсар» в постановке Эльдара Алиева

Что может быть прекраснее балета на морскую тему на сцене Мариинского театра? «Корсар» в постановке главного балетмейстера-хореографа Эльдара Алиева — именно такой спектакль представляет Приморская сцена Мариинского театра.

Музыка и сюжет балета «Корсар»

Музыка к балету написана французским композитором Адольфом Аданом, основоположником романтического балета. Партитура была дополнена яркими номерами других композиторов, что добавляет спектаклю разнообразия и глубины. Адан взял за основу сюжет знаменитой поэмы Джорджа Байрона, который вдохновил не только его, но и многих других музыкантов, включая Джузеппе Верди, создавшего на эту тему одну из своих опер.

Динамичность балета

Сюжет «Корсара» охватывает все элементы, которые так любят театральные зрители: пираты, кораблекрушения, восточный гарем и невольничий рынок с похищенными красавицами. В центре истории — любовь корсара Конрада и очаровательной Медоры, которая выдерживает любые испытания. Это история о любви с первого взгляда, способной преодолеть самые невероятные преграды.

Хореография и исполнители

В спектакль Эльдара Алиева бережно включены фрагменты легендарной версии Мариуса Петипа, дополненные роскошными хореографическими сценами и ансамблями. Спектакль обещает быть зрелищным, в нем участвуют ведущие солисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, что добавляет дополнительный шарм и профессионализм.

Не упустите возможность насладиться этим великолепным спектаклем, который сочетает в себе как классическую хореографию, так и современные интерпретации!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
15:00 от 2400 ₽ 20:00 от 3200 ₽

Фотографии

Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар

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