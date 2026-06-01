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Корса
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Спектакль Корса

Постановка
Свердловский театр драмы 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера спектакля о жизни Ольги Качуры

В Свердловском академическом театре драмы состоится премьера спектакля, основанного на реальных событиях жизни Ольги Качуры, героя ДНР и РФ. Эта документальная драма раскрывает историю женщины и ребенка, оказавшихся в условиях военного конфликта. Режиссером постановки выступила Марина Савинова.

Спектакль будет интересен тем, кто стремится к глубоким размышлениям о человеческом опыте в условиях войны. Сюжет акцентирует внимание на эмоциональных и физических испытаниях, с которыми сталкиваются люди в экстремальных ситуациях.

Спектакль - это не только история о выживании, но и о силе духа, любви и надежде в самые трудные времена.

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В других городах
Июнь
12 июня пятница
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽

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