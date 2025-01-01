Новогодний корпоратив UPPERCUTS KORPORASH в клубе Blanc

Клуб Blanc приглашает вас на незабываемую вечеринку UPPERCUTS KORPORASH — новогодний корпоратив для друзей и резидентов UPPERCUTS! Погрузитесь в атмосферу веселья и праздника, где представители музыкальной индустрии будут отрываться так, будто весь год провели в офисе.

Музыкальные выступления

В программе вечера ожидаются выступления:

secret guest

loverave (live)

ihatemusic (live)

future fire

dj mos

the villars

s.a.y

nick vsn

curry

Это событие станет настоящим подарком для любителей музыкальных индустриальных тусовок и неожиданных гостевых артистов. Не упустите возможность провести незабываемый вечер вместе с единомышленниками!