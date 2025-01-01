Меню
18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте

Новогодний корпоратив UPPERCUTS KORPORASH в клубе Blanc

Клуб Blanc приглашает вас на незабываемую вечеринку UPPERCUTS KORPORASH — новогодний корпоратив для друзей и резидентов UPPERCUTS! Погрузитесь в атмосферу веселья и праздника, где представители музыкальной индустрии будут отрываться так, будто весь год провели в офисе.

Музыкальные выступления

В программе вечера ожидаются выступления:

  • secret guest
  • loverave (live)
  • ihatemusic (live)
  • future fire
  • dj mos
  • the villars
  • s.a.y
  • nick vsn
  • curry

Это событие станет настоящим подарком для любителей музыкальных индустриальных тусовок и неожиданных гостевых артистов. Не упустите возможность провести незабываемый вечер вместе с единомышленниками!

Купить билет на концерт KORPORASH

Декабрь
20 декабря суббота
22:00
Blanc Москва, Хохловский пер., 7–9, стр. 5
от 1300 ₽

