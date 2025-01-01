Открытая репетиция эскиза «Корова» в Театре на Таганке (Сцена на Факельном)

26 мая 2025 года в Театре на Таганке на Сцене на Факельном состоится открытая репетиция эскиза «Корова» режиссёра Виктории Хомченко. Это событие проходит в рамках режиссёрской лаборатории «Репетиции» и основано на одноимённом рассказе Андрея Платонова.

О режиссёре

Виктория Хомченко — талантливый режиссёр и художник. В 2021 году она окончила Московское академическое художественное училище по специальности «художник-живописец», после чего поступила в ГИТИС, где продолжает обучение на режиссёрском факультете (мастерская С. Женовача). Хомченко также стала лауреатом Всероссийского живописного конкурса «Семья — душа России» в 2018 году. За время обучения она активно участвовала в театральных лабораториях, включая фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении» в 2023 году в г. Болгаре и международную театральную лабораторию в Венгрии в 2024 году.

Замысел эскиза «Корова»

По словам Виктории Хомченко, «Рассказ «Корова» — это история о хрупкости и ошеломлённости детства, о первом столкновении со смертью. Первая потеря никогда не забывается. То, что остаётся в детстве, продолжает жить с тобой». Эскиз обещает быть глубоким и эмоциональным, погружающим зрителя в мир детских переживаний.

Артисты проекта

В эскизе задействованы талантливые артисты: Евгения Мугайских, Даниил Роменский, Иван Лоскутов, Мария Рябкова и Олег Евтеев.

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события и увидеть, как молодые таланты интерпретируют классическую литературу!