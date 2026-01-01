Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Королевство шута
Киноафиша Королевство шута

Спектакль Королевство шута

Современная сказка
Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Современная интерпретация классической сказки в театре «Преображение»

В театре музыкально-пластической драмы «Преображение» состоится спектакль по мотивам сказки «Королевство шута». Это яркая интерпретация известной истории, которая привлечет внимание зрителей, любящих нестандартные постановки и сказочные элементы.

В центре сюжета — юная девушка, рано потерявшая родителей. Она вынуждена терпеть оскорбления от мачехи и её дочерей. Героиня мечтает попасть на знатный бал во дворце, чтобы увидеть прекрасного принца. Однако, как это часто бывает в сказках, на балу всё оказывается не так, как ожидалось.

Дворец захвачен злым шутом, который возомнил себя принцем и теперь правит балом. Мечты героини о счастье и любви сталкиваются с опасностью. Где же принц? В плену или в беде? Лишь фея знает, как вернуть королевству мир и счастье.

Режиссером и автором пьесы выступает Алексей Пятаков, который мастерски сочетает элементы драмы и музыкального театра, создавая волшебную атмосферу.

Приходите на спектакль, чтобы увидеть, сможет ли героиня справиться с испытаниями и восстановить порядок в разрушенном королевстве.

Купить билет на спектакль Королевство шута

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
11:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 600 ₽

Фотографии

Королевство шута Королевство шута Королевство шута

В ближайшие дни

Фальшивая нота
12+
Драма
Фальшивая нота
26 апреля в 18:00 ДК «Красное Сормово»
от 1600 ₽
Свидетели квартала
12+
Иммерсивный
Свидетели квартала
15 марта в 14:30 Заповедные кварталы
от 2500 ₽
Собака на сене
12+
Мюзикл
Собака на сене
20 мая в 18:00 ДК «Красное Сормово»
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше