Спектакль Королевство ледяных фонтанов. Сказка «13 месяцев»

Королевство ледяных фонтанов. Сказка «13 месяцев»
0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее цирковое шоу в Волгограде

Праздничная елка с Дедом Морозом и Снегурочкой в Волгоградском цирке! Новая постановка обещает удивить зрителей своей яркой атмосферой и запоминающимся сюжетом.

Что вас ждет

В Волгоградском государственном цирке начинается новый проект Цирка Влада Гончарова. Здесь вас ждет добрая история, праздничная атмосфера и завораживающее зрелище. Спектакль проходит в трехмерном пространстве: на главной арене, в воздухе и даже в воде. Феерические 20-метровые ледяные фонтаны, райские птицы, северные лайки и группа африканских львов создают уникальное шоу вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сюжет

История доброй Насти развивается неожиданным образом. Мы все знаем, что год состоит из 12 месяцев. Однако, согласно Большой Книге Времени, существует и тринадцатый месяц, похищенный много веков назад и заколдованный во Владениях ведьмы Цирцемы. Какой же этот месяц и когда приходит его время? Ответы на эти вопросы вы найдете вместе с героями новогоднего циркового спектакля «13 месяцев».

Уникальность постановки

Спектакль основан на лучших традициях Российского цирка. В нем представлены гуманная дрессура, добрая клоунада, захватывающие акробатические номера и удивительные иллюзии. Все это великолепие сопровождается авторской музыкой, эксклюзивными костюмами и уникальным реквизитом, создавая незабываемую атмосферу.

Для всей семьи

«13 месяцев» — это шоу, рассчитанное на зрителей любого возраста. Мы уверены, что каждый найдет в нем что-то особенное.

Когда и где

Ждем вас в Волгоградском государственном цирке с 20 декабря по 18 января по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 15. Не пропустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Фотографии

Королевство ледяных фонтанов. Сказка «13 месяцев» Королевство ледяных фонтанов. Сказка «13 месяцев» Королевство ледяных фонтанов. Сказка «13 месяцев» Королевство ледяных фонтанов. Сказка «13 месяцев»
