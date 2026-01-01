Спектакль Королевство ледяных фонтанов. Сказка «13 месяцев»

Новогоднее цирковое шоу в Волгограде

Праздничная елка с Дедом Морозом и Снегурочкой в Волгоградском цирке! Новая постановка обещает удивить зрителей своей яркой атмосферой и запоминающимся сюжетом.

Что вас ждет

В Волгоградском государственном цирке начинается новый проект Цирка Влада Гончарова. Здесь вас ждет добрая история, праздничная атмосфера и завораживающее зрелище. Спектакль проходит в трехмерном пространстве: на главной арене, в воздухе и даже в воде. Феерические 20-метровые ледяные фонтаны, райские птицы, северные лайки и группа африканских львов создают уникальное шоу вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сюжет

История доброй Насти развивается неожиданным образом. Мы все знаем, что год состоит из 12 месяцев. Однако, согласно Большой Книге Времени, существует и тринадцатый месяц, похищенный много веков назад и заколдованный во Владениях ведьмы Цирцемы. Какой же этот месяц и когда приходит его время? Ответы на эти вопросы вы найдете вместе с героями новогоднего циркового спектакля «13 месяцев».

Уникальность постановки

Спектакль основан на лучших традициях Российского цирка. В нем представлены гуманная дрессура, добрая клоунада, захватывающие акробатические номера и удивительные иллюзии. Все это великолепие сопровождается авторской музыкой, эксклюзивными костюмами и уникальным реквизитом, создавая незабываемую атмосферу.

Для всей семьи

«13 месяцев» — это шоу, рассчитанное на зрителей любого возраста. Мы уверены, что каждый найдет в нем что-то особенное.

Когда и где

Ждем вас в Волгоградском государственном цирке с 20 декабря по 18 января по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 15. Не пропустите возможность стать частью этой волшебной истории!