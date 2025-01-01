Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Королевство кривых зеркал
Киноафиша Королевство кривых зеркал

Спектакль Королевство кривых зеркал

Постановка
Театр Махониной Елены МЕЛ 0+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Пожалуй, самая яркая и весёлая из всех сказок театра «Мел»

Спектакль «Королевство» — это, безусловно, одна из самых ярких и веселых сказок театра «Мел». Он полон прекрасных песен, света и цвета, что создает настоящую феерию на сцене. Великолепные костюмы и тщательно подобранные актеры делают представление незабываемым.

Главная мысль спектакля

«Полезно на себя взглянуть со стороны» — это основная идея спектакля. Хотя мысль может показаться знакомой, попытайтесь вместе с персонажами увидеть себя отстраненно. Вы не только удивитесь, но, возможно, и посмеетесь над собой.

Для всей семьи

Интересный факт: взрослые зрители смеются и удивляются на «Королевстве» не меньше, чем дети. Это делает спектакль идеальным выбором для семейного просмотра.

Приходите и наслаждайтесь!

Не упустите возможность окунуться в волшебный мир театра «Мел». Спектакль «Королевство» подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Режиссер
Николай Лырчиков
В ролях
Елена Алыбина
Алиса Тарасенко
Елисей Тарасенко
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше