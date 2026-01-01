Спектакль Королевский цирк

Новогоднее цирковое шоу Гии Эрадзе в Самаре

С 20 декабря по 11 января на сцене Самарского цирка пройдет грандиозное шоу «Королевский цирк», организованное продюсерским центром заслуженного артиста России Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компанией. Зрителей ждет уникальное представление, в котором царит атмосфера красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости.

Невероятное смешение жанров

Гия Эрадзе известен своим нестандартным подходом к цирковому искусству. Его шоу являются синтезом цирка, эстрады и мюзикла. Каждое действие на манеже — это мини-спектакль, где сложно сочетаются трюки и дрессура животных, уникальные образы артистов и авторская музыка.

Магия новогоднего представления

В рамках новогоднего шоу зрители окажутся на Королевском балу, встретят русскую зиму с оленями и лисами, а также станут свидетелями страстных ритмов Испании с тореадором и его яками. Особое внимание на себя привлекает аттракцион с тиграми «Дикий мир» под руководством Людмилы Сурковой, обладательницы международного титула «Принцесса цирка». Ее аттракцион был удостоен Гран-при на Международном фестивале в Московском цирке Никулина.

Шик и блеск на манеже

Это шоу удивляет не только исполнением, но и своей задумкой. В оформлении использованы хрустальные люстры, мраморные колонны, стразы и перья, создающие атмосферу королевского дворца. На сцене возвышается огромный золотой Замок, а более 100 артистов сменяют амплуа на протяжении почти трех часов.

Сказочные герои новогоднего волшебства

Не обойдется праздничное представление и без главных символов Нового года: Деда Мороза и Снегурочки. Они лично поздравят зрителей прямо с манежа, добавляя еще больше волшебства в вечер.

Шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» подарит вам ощущение настоящего праздника и заставит забыть о повседневной суете. Не упустите возможность увидеть его в Самаре до 11 января!