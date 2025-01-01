Веселый спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Королевский бутерброд», который перенесет вас в мир английских традиций и неожиданных поворотов!

О чем спектакль?

Что делать, если вы Король, которому всю ночь снилась овсяная каша? И не просто каша, а ПОРИДЖ — традиционный завтрак всех английских монархов! Но вот беда: вам очень хочется ломтик хрустящего хлеба с кусочком сливочного масла.

Можно ли нарушить вековые традиции в королевском дворце, особенно когда в дело вступает королевская Корова?

Узнайте ответы!

Погрузитесь в атмосферу юмора и неожиданностей, наблюдая за королевскими интригами и забавными ситуациями. Этот спектакль понравится как детям, так и взрослым!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного и комичного представления!