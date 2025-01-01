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Королевский бутерброд
Киноафиша Королевский бутерброд

Спектакль Королевский бутерброд

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Веселый спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Королевский бутерброд», который перенесет вас в мир английских традиций и неожиданных поворотов!

О чем спектакль?

Что делать, если вы Король, которому всю ночь снилась овсяная каша? И не просто каша, а ПОРИДЖ — традиционный завтрак всех английских монархов! Но вот беда: вам очень хочется ломтик хрустящего хлеба с кусочком сливочного масла.

Можно ли нарушить вековые традиции в королевском дворце, особенно когда в дело вступает королевская Корова?

Узнайте ответы!

Погрузитесь в атмосферу юмора и неожиданностей, наблюдая за королевскими интригами и забавными ситуациями. Этот спектакль понравится как детям, так и взрослым!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного и комичного представления!

Режиссер
Светлана Ваганова
В ролях
Светлана Бакулина
Дарья Кривошеева
Дмитрий Кушнерев
Александрина Лянгузова
Анастасия Полторак

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Королевский бутерброд Королевский бутерброд Королевский бутерброд Королевский бутерброд Королевский бутерброд Королевский бутерброд Королевский бутерброд Королевский бутерброд

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