Меню
Королевские тайны
Королевские тайны

6+
О концерте

Концерт «Королевские тайны» в Зале органной музыки

Не пропустите уникальную возможность посетить концерт лауреата международных конкурсов Владимира Королевского. Он исполнит произведения классической и органной музыки, погружая зрителей в богатство звучания самого величественного музыкального инструмента — органа.

Кто станет исполнителем?

Владимир Королевский — обладатель премии «Органист года 2022», известный своими искренними и глубокомысленными интерпретациями. Его талант и опыт подарят слушателям незабываемые моменты живого исполнения.

Что в программе?

Концерт «Королевские тайны» включает в себя произведения разных эпох, стилей и жанров. Вы сможете услышать музыку, созданную выдающимися композиторами Европы с XVII по XX века, включая великого Иоганна Себастьяна Баха. Каждый трек покажет разнообразие тембров и возможность органа, а также особенности работы органиста.

Кому будет интересно?

Это событие будет особенно интересно любителям классической и органной музыки, а также тем, кто ценит исполнение лауреатов международных конкурсов. Программа не только удовольствует слух, но и предоставит уникальную возможность узнать больше о многовековой истории органа и его устройстве.

Не упустите шанс стать частью музыкальной магии, которую подарит Владимир Королевский на концерте «Королевские тайны»!

Июль
2 июля четверг
12:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 500 ₽

