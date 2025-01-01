Меню
Королевские игры
Королевские игры

Спектакль Королевские игры

Постановка
Veritas 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Григория Горина в театре Veritas

«Шах» или «мат»? В спектакле по одноимённой пьесе Григория Горина шахматы становятся метафорой жизни, отношений и власти. Действие разворачивается на шахматной доске, символизирующей поле битвы между двумя сильными личностями — королём-распутником Генрихом VIII и строптивой дочерью казначея Анной Болейн.

Символика и стратегии

Каждый предмет на доске олицетворяет человеческие качества и социальные роли. Игра превращается в сложную стратегию, где каждый ход имеет свою цену. Столкновение двух людей, стремящихся к победе любой ценой, вовлекает не только их близкий круг, но и ведёт к перевороту в целой стране.

Вопросы амбиций

А ради чего происходит эта борьба? Заполучить то, что кажется недоступным? Удовлетворить собственные амбиции? Доказать, что обычная пешка — не просто разменная монета? Укрепить власть? Или это всего лишь следствие непреодолимого желания обладать?

Драма на шахматной доске

Зрители становятся свидетелями не просто шахматной партии, а настоящей драмы, в которой борьба за власть, любовь и жизнь ведётся на разных уровнях понимания. Кто же выйдет из затянувшейся игры победителем? Дойдёт ли партия до своего логичного завершения, когда с одной стороны — тяжесть короны, а с другой — безумство любви и страсти?

Расписание

В других городах

Краснодар, 18 сентября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
18:00 от 1100 ₽
Краснодар, 19 сентября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
18:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

