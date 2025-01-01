Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Королевская корова
Киноафиша Королевская корова

Спектакль Королевская корова

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Королевская корова» - добрая и умная сказка Л. Титовой и А. Староторжского

Вас ждет увлекательное путешествие в мир добра и фантазии с премьерой спектакля «Королевская корова», созданного по мотивам произведений Л. Титовой и А. Староторжского. Эта театральная постановка обещает стать настоящим подарком для зрителей всех возрастов.

Сюжет, который запомнится

Главной героиней сказки является корова по имени Зорька. Ее ум и доброта помогают наводить порядок в жизни всех персонажей. Несмотря на простое имя, Зорька – настоящая королевская особа, с которой не стоит шутить. Она обладает невероятной фантазией и способна решить любую проблему, с которой сталкиваются её друзья.

Приключения для всей семьи

Спектакль «Королевская корова» наполнен увлекательными приключениями и забавными ситуациями, которые понравятся как детям, так и взрослым. Зрителей ждут яркие визуальные эффекты, интересные музыкальные номера и незабываемые персонажи.

Для кого этот спектакль?

Эта постановка будет интересна как маленьким зрителям, так и их родителям. Сказка затрагивает важные темы дружбы, взаимопомощи и ответственности, что делает её актуальной для всей семьи.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого удивительного театрального события. «Королевская корова» – это спектакль, который подарит вам и вашим близким множество позитивных эмоций и незабываемых впечатлений. Приходите и окунитесь в мир магии и волшебства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 30 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Божьи одуванчики
12+
Комедия
Божьи одуванчики
21 октября в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 800 ₽
Пигмалион
12+
Пигмалион
29 октября в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 250 ₽
Юрка
12+
Драма
Юрка
20 ноября в 11:00 Волгоградский ТЮЗ
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше