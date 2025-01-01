Спектакль Королева

Париж начала XIV века. Интриги, тайны, преступления

Франция начала XIV века, эпоха политической нестабильности и моральных падений. Династия Капетингов угасает, а власть оказывается в руках королевы Маргариты Бургундской — женщины, ведомой пороками и тайными амбициями.

Судьбы, связанные кровью

В центре сюжета — три судьбы: королева, жаждущая удержать власть любой ценой; Жан Буридан, поэт и наемник, втянутый в опасные игры придворных, и молодой идеалист Готье д’Онэ, чьи мечты сталкиваются с жестокой реальностью.

Драма страстей и преступлений

Любовь, предательство, тайны и преступления сплетаются в узел, который становится отражением времени — жестокого и страстного, где за власть и чувства платят кровью.

Погружение в эпоху

Постановка Дарьи Поповой переносит зрителя в атмосферу средневекового Парижа, погружая в пучину интриг, где каждый шаг героев становится решающим.