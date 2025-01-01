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Королева
Билеты от 800₽
Киноафиша Королева

Спектакль Королева

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Париж начала XIV века. Интриги, тайны, преступления

Франция начала XIV века, эпоха политической нестабильности и моральных падений. Династия Капетингов угасает, а власть оказывается в руках королевы Маргариты Бургундской — женщины, ведомой пороками и тайными амбициями.

Судьбы, связанные кровью

В центре сюжета — три судьбы: королева, жаждущая удержать власть любой ценой; Жан Буридан, поэт и наемник, втянутый в опасные игры придворных, и молодой идеалист Готье д’Онэ, чьи мечты сталкиваются с жестокой реальностью.

Драма страстей и преступлений

Любовь, предательство, тайны и преступления сплетаются в узел, который становится отражением времени — жестокого и страстного, где за власть и чувства платят кровью.

Погружение в эпоху

Постановка Дарьи Поповой переносит зрителя в атмосферу средневекового Парижа, погружая в пучину интриг, где каждый шаг героев становится решающим.

Режиссер
Дарья Попова
В ролях
Варвара Шулятьева
Артур Сопельник
Артур Сопельник
Михаил Бабичев
Евгения Евчина
Дарья Цыпляева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 800 ₽
18 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Королева Королева Королева Королева Королева Королева Королева Королева

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