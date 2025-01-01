Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Королева юмора
Киноафиша Королева юмора

Спектакль Королева юмора

Спектакль народного артиста России Игоря Волкова 16+
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль «Королева юмора (мадам Тэффи)»

Погружение в мир харизматичной личности — Королевы юмора, самой популярной писательницы начала XX века, обещает зрителям моноспектакль «Королева юмора» с участием актрисы Крепяковой Алины. В основе спектакля лежат смешные, трогательные и драматические рассказы Тэффи, а также яркие сцены из её жизни.

О спектакле

Актриса передаст зрителям уникальную атмосферу творчества Тэффи. Как сказал о её произведениях один из критиков: «Тэффи владеет не только искусством добродушного смеха. Она умеет сочетать смех и слёзы в своих лучших произведениях, относящихся к высокому искусству, чья тайна почти недоступна точным определениям.»

Создатели

Автор инсценировки и режиссер — народный артист России Игорь Волков. Его спектакль «Королева юмора» исследует сложные темы, такие как идентичность и предательство, и создает уникальный театральный опыт на стыке драмы и комедии.

Почему стоит посетить

Спектакль, поставленный Ирина Клявер, обладательницей премии «Золотая маска» за лучшую режиссуру, представляет собой не просто развлечение, но и глубокое исследование человеческой жизни. Это событие будет интересно любителям театра, ищущим что-то новое и необычное в жанре драмы и комедии.

Режиссер
Игорь Волков
В ролях
Крепякова Алина

Купить билет на спектакль Королева юмора

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
19:30
Театр «Рассвет» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽
5 января понедельник
19:30
Театр «Рассвет» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽

В ближайшие дни

6+
Детский
Сны о Снежной королеве
11 января в 14:00 Волшебная миля
от 490 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
29 января в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Каннон Данс. «Фрейя. Парадигма любви»
12+
Современный танец
Каннон Данс. «Фрейя. Парадигма любви»
20 декабря в 17:00 Black Box
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше