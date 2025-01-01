Моноспектакль «Королева юмора (мадам Тэффи)»

Погружение в мир харизматичной личности — Королевы юмора, самой популярной писательницы начала XX века, обещает зрителям моноспектакль «Королева юмора» с участием актрисы Крепяковой Алины. В основе спектакля лежат смешные, трогательные и драматические рассказы Тэффи, а также яркие сцены из её жизни.

О спектакле

Актриса передаст зрителям уникальную атмосферу творчества Тэффи. Как сказал о её произведениях один из критиков: «Тэффи владеет не только искусством добродушного смеха. Она умеет сочетать смех и слёзы в своих лучших произведениях, относящихся к высокому искусству, чья тайна почти недоступна точным определениям.»

Создатели

Автор инсценировки и режиссер — народный артист России Игорь Волков. Его спектакль «Королева юмора» исследует сложные темы, такие как идентичность и предательство, и создает уникальный театральный опыт на стыке драмы и комедии.

Почему стоит посетить

Спектакль, поставленный Ирина Клявер, обладательницей премии «Золотая маска» за лучшую режиссуру, представляет собой не просто развлечение, но и глубокое исследование человеческой жизни. Это событие будет интересно любителям театра, ищущим что-то новое и необычное в жанре драмы и комедии.