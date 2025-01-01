Спектакль Королева-мать

Сергей Яшин о пьесе Манлио Сантанелли «Королева-мать»

Режиссёр Сергей Яшин делится своими мыслями о пьесе «Королева-мать»:

«История, рассказанная в пьесе, автобиографична. Так написать мог только человек, который или сам это прожил, или услышал подобное от своих детей, друзей, близких. Событие, ставшее основой пьесы, подкупает своей подлинностью; настолько всё индивидуально и личностно».

Отношения между поколениями

Яшин акцентирует внимание на важности не конкретного случая, а на том, как показаны отношения между детьми и родителями в самом широком понимании. Он отмечает, что эти отношения часто превращаются в открытую и беспощадную вражду:

«Мы становимся свидетелями непоправимого непонимания близкими людьми друг друга и фатальных последствий этого противостояния».

Сердечная недостаточность души

Режиссёр проводит аналогию с медицинским термином «сердечная недостаточность», указывая на наличие другой, более глубокой сердечной недостаточности:

«Волею судьбы и обстоятельств в квартире матери оказываются мать и сын, которые давно не виделись. Они стремятся друг к другу, но всё упирается в неосуществимость нормального человеческого контакта».

Завершение

Яшин подводит итог, подчеркивая важность человеческого контакта и взаимопонимания в отношениях, которые становятся особенно острыми и болезненными в условиях семейного противостояния.