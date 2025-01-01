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Королева-мать
Билеты от 1100₽
Киноафиша Королева-мать

Спектакль Королева-мать

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Сергей Яшин о пьесе Манлио Сантанелли «Королева-мать»

Режиссёр Сергей Яшин делится своими мыслями о пьесе «Королева-мать»:

«История, рассказанная в пьесе, автобиографична. Так написать мог только человек, который или сам это прожил, или услышал подобное от своих детей, друзей, близких. Событие, ставшее основой пьесы, подкупает своей подлинностью; настолько всё индивидуально и личностно».

Отношения между поколениями

Яшин акцентирует внимание на важности не конкретного случая, а на том, как показаны отношения между детьми и родителями в самом широком понимании. Он отмечает, что эти отношения часто превращаются в открытую и беспощадную вражду:

«Мы становимся свидетелями непоправимого непонимания близкими людьми друг друга и фатальных последствий этого противостояния».

Сердечная недостаточность души

Режиссёр проводит аналогию с медицинским термином «сердечная недостаточность», указывая на наличие другой, более глубокой сердечной недостаточности:

«Волею судьбы и обстоятельств в квартире матери оказываются мать и сын, которые давно не виделись. Они стремятся друг к другу, но всё упирается в неосуществимость нормального человеческого контакта».

Завершение

Яшин подводит итог, подчеркивая важность человеческого контакта и взаимопонимания в отношениях, которые становятся особенно острыми и болезненными в условиях семейного противостояния.

Режиссер
Сергей Яшин
В ролях
Людмила Максакова
Владимир Логвинов
Матвей Глинчевский
Даниил Каплинский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1100 ₽

Фотографии

Королева-мать Королева-мать Королева-мать Королева-мать Королева-мать Королева-мать

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