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«Королева кривой»: как Заха Хадид изменила мир архитектуры
Киноафиша «Королева кривой»: как Заха Хадид изменила мир архитектуры

«Королева кривой»: как Заха Хадид изменила мир архитектуры

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Заха Хадид: Королева Кривой. Лекция в Планетарии

Заха Хадид — выдающийся архитектор, известная как «королева кривой», освободившая архитектурную геометрию и придавшая ей новую выразительную идентичность. Она запомнилась статусом первой женщины-архитектора, удостоенной Притцкеровской премии, а также первой женщиной, получившей медаль Королевского института британских архитекторов.

Эталон Современной Архитектуры

Проекты Хадид расположены в разных уголках мира и признаны эталоном современной архитектуры. Она стремилась выйти за рамки привычного пространства, создавая строения, которые пренебрегают законами общепринятой геометрии и обладают искаженной перспективой.

Философия Архитектора

Сама Заха говорила: «Если есть 360 градусов, зачем придерживаться только одного?» Это выражение отражает её подход к дизайну и архитектуре, который вдохновляет многих современных архитекторов.

Лектор

Лекцию о Заке Хадид проведёт Фёдор Найдёнышев, искусствовед и специалист по современному искусству. Не упустите возможность узнать больше о жизни и творчестве этой выдающейся женщины-архитектора!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
18:30 от 450 ₽

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