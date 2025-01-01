Заха Хадид: Королева Кривой. Лекция в Планетарии

Заха Хадид — выдающийся архитектор, известная как «королева кривой», освободившая архитектурную геометрию и придавшая ей новую выразительную идентичность. Она запомнилась статусом первой женщины-архитектора, удостоенной Притцкеровской премии, а также первой женщиной, получившей медаль Королевского института британских архитекторов.

Эталон Современной Архитектуры

Проекты Хадид расположены в разных уголках мира и признаны эталоном современной архитектуры. Она стремилась выйти за рамки привычного пространства, создавая строения, которые пренебрегают законами общепринятой геометрии и обладают искаженной перспективой.

Философия Архитектора

Сама Заха говорила: «Если есть 360 градусов, зачем придерживаться только одного?» Это выражение отражает её подход к дизайну и архитектуре, который вдохновляет многих современных архитекторов.

Лектор

Лекцию о Заке Хадид проведёт Фёдор Найдёнышев, искусствовед и специалист по современному искусству. Не упустите возможность узнать больше о жизни и творчестве этой выдающейся женщины-архитектора!