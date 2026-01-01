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Королева красоты
Киноафиша Королева красоты

Спектакль Королева красоты

16+
Режиссер Егор Червяков
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

По пьесе современного ирландского драматурга Мартина Макдонаха

Действие спектакля разворачивается в маленьком ирландском городке, где за высоким холмом живут Морин и её мать Мэг. С годами их отношения стали полными конфликтов, недовольства и взаимных упрёков, что превращает их в своеобразную «смертельную войну» за собственное счастье.

Тематика

Это история о повседневной жизни простых людей, которые, несмотря на все противоречия, продолжают мечтать о лучшей жизни, стремясь выбраться из крепких тисков обыденности. В спектакле нет чётких героев или антагонистов — все персонажи остаются обычными людьми, с их слабостями и несовершенствами.

Отношения и конфликты

В центре повествования — сложные отношения между матерью и дочерью, которые за долгие годы утратили гармонию и стали ареной постоянных конфликтов. Эти отношения не предполагают однозначной симпатии к одному из персонажей, поскольку каждый из них имеет свою правду, свою боль и свои мечты.

Постановка

Спектакль насыщен меланхоличной атмосферой, в которой чувствуется тяжесть обыденности и несбыточных надежд. Здесь, как и в жизни, нет идеальных решений, и каждый персонаж остаётся на своём пути, столкнувшись с личной борьбой за своё место в мире.

Фотографии

Королева красоты Королева красоты Королева красоты Королева красоты Королева красоты
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