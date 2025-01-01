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Королева красоты
Киноафиша Королева красоты

Спектакль Королева красоты

Постановка
Театр «Кот» 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

В поисках счастья: «Королева красоты» Мартина Макдонаха в театре "Кот"

В спектакле «Королева красоты» развернется трогательная история о старой матери и одинокой дочери, которые ищут свое счастье. Несмотря на разные характеры и интересы, обе героини готовы бороться за свой мир и взаимопонимание.

Темы и проблемы

Спектакль затрагивает важные человеческие темы — любовь, понимание и поддержку. Он показывает, что даже малейшая капля любви и заботы может изменить жизнь к лучшему. Это история о том, что происходит, когда мы забываем дарить тепло своим близким.

Почему стоит посетить?

«Королева красоты» — отличный выбор для тех, кто хочет познакомиться с нашим театром. Погружение в атмосферу спектакля поможет вам понять, как важно ценить близких и не упускать возможность проявить к ним свои чувства.

Не упустите шанс стать частью этого трогательного и глубокого театрального опыта! Спектакль обещает быть незабываемым.

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Юлия Воронцова
Наталия Капранчикова
Андрей Кружков
Дмитрий Орлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 19 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Королева красоты Королева красоты Королева красоты Королева красоты

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