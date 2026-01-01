Королева красоты. Праздничный концерт к 8 Марта

Праздничный концерт «Королева красоты» в Свердловской детской филармонии

Свердловская детская филармония приглашает вас на традиционный весенний концерт, приуроченный к Международному женскому дню. В этом году он обещает стать настоящим праздником для милых дам и всех слушателей.

Участие ведущих коллективов

В концерте примут участие самые яркие и талантливые коллективы филармонии. Каждый из них представит свои лучшие номера, чтобы создать неповторимую атмосферу веселья и восхищения.

Разнообразие репертуара

Программа концерта будет включать в себя как популярные эстрадные хиты, так и лирические композиции. Особое внимание будет уделено праздничным посвящениям женщинам, которые сделают вечер по-настоящему незабываемым.

Специальные сюрпризы

Желающим насладиться атмосферой праздника, филармония подготовила специальные сюрпризы и подарки. Не упустите возможность стать частью этого чудесного события!

Приходите и отпразднуйте Международный женский день вместе с нами на концерте «Королева красоты»!