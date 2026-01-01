Королева, Чернакова, Бабаян: «Orion»

Концерт трио Анны Королевой в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова состоится концерт трио Анны Королевой, Дарьи Чернаковой и Вартана Бабаяна. Программа включает уникальную коллаборацию мировой этники, академических течений и современных драйвовых грувов, представляя композиции из пяти различных программ: «Soul Cuba», «Песни русского севера», «Timeless», «Orion» и «Unseen Dreams». Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и мультижанровой музыки.

Про программы

Каждая из программ трио наполнена особой атмосферой и музыкальными экспериментами:

«Песни русского севера» — композиции, вдохновленные экспедиционными записями профессора А.М. Мехнецова.

«Timeless» — звучание на стыке эпох и жанров, объединяющее барокко и джаз.

«Orion» и «Unseen Dreams» — новые программы с композициями, доступными только на концертах трио.

Анна Королева

Анна Королева — джазовая саксофонистка, пианистка и вокалистка, резидент клуба Алексея Козлова. Лауреат премии «ТРИУМФ-2005», она сотрудничала с ведущими джазовыми музыкантами, такими как Джимми Хис и Игорь Бутман. Анна прошла стажировку в США в Институте Дейва Брубека и выступила на джаз-фестивале в Монтеррее, одном из самых престижных в мире.

Её творческое портфолио включает множество мультижанровых проектов, таких как «Импровизации из Чемодана» и «Jazz Antigravity». В ноябре 2022 года она презентовала новый фьюжн-альбом «Over the Mountains» в клубе Алексея Козлова, а в ноябре 2023 года получила премию Radio JAZZ «Все цвета джаза» за альбом «Timeless».

Состав трио

На сцену выйдут: