Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Королева, Чернакова, Бабаян: «Orion»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Королева, Чернакова, Бабаян: «Orion»

Королева, Чернакова, Бабаян: «Orion»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт трио Анны Королевой в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова состоится концерт трио Анны Королевой, Дарьи Чернаковой и Вартана Бабаяна. Программа включает уникальную коллаборацию мировой этники, академических течений и современных драйвовых грувов, представляя композиции из пяти различных программ: «Soul Cuba», «Песни русского севера», «Timeless», «Orion» и «Unseen Dreams». Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и мультижанровой музыки.

Про программы

Каждая из программ трио наполнена особой атмосферой и музыкальными экспериментами:

  • «Soul Cuba» — джазовые импровизации в переплетении с кубинскими ритмами.
  • «Песни русского севера» — композиции, вдохновленные экспедиционными записями профессора А.М. Мехнецова.
  • «Timeless» — звучание на стыке эпох и жанров, объединяющее барокко и джаз.
  • «Orion» и «Unseen Dreams» — новые программы с композициями, доступными только на концертах трио.

Анна Королева

Анна Королева — джазовая саксофонистка, пианистка и вокалистка, резидент клуба Алексея Козлова. Лауреат премии «ТРИУМФ-2005», она сотрудничала с ведущими джазовыми музыкантами, такими как Джимми Хис и Игорь Бутман. Анна прошла стажировку в США в Институте Дейва Брубека и выступила на джаз-фестивале в Монтеррее, одном из самых престижных в мире.

Её творческое портфолио включает множество мультижанровых проектов, таких как «Импровизации из Чемодана» и «Jazz Antigravity». В ноябре 2022 года она презентовала новый фьюжн-альбом «Over the Mountains» в клубе Алексея Козлова, а в ноябре 2023 года получила премию Radio JAZZ «Все цвета джаза» за альбом «Timeless».

Состав трио

На сцену выйдут:

  • Анна Королева — рояль
  • Дарья Чернакова — контрабас
  • Вартан Бабаян — барабаны

Купить билет на концерт Королева, Чернакова, Бабаян: «Orion»

Помощь с билетами
Июнь
23 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Алиса Игнатьева
12+
Поп Фолк

Алиса Игнатьева

29 мая в 18:00 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Classic Rock Legends Show. BON JOVI Tribute + ROCK HITS c Silver Machine
18+
Рок

Classic Rock Legends Show. BON JOVI Tribute + ROCK HITS c Silver Machine

18 июля в 18:00 Ритм-блюз
Билеты
Четверг Кошмаров
18+
Юмор

Четверг Кошмаров

9 июня в 21:30 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше