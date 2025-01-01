Спектакль Королева чардаша

Оперетта, покорившая время

15 и 16 июня 2021 года Московский театр оперетты представил премьеру бессмертного произведения Имре Кальмана «Королева чардаша». Либретто к оперетте было создано И. Беккеффи и Д. Келлером, а русский вариант представили Ю. Шишмонин, В. Михайлов и Д. Толмачев.

Постановка, в которую вложена душа

Режиссер-постановщик и балетмейстер Валерий Архипов, известный своими работами «Любовь и голуби» и «Доходное место», стремился переосмыслить классическое произведение, сохраняя его оригинальность, но придавая ему свежий взгляд. Вячеслав Окунев, художник-постановщик, вдохновленный архитектурой Вены и Будапешта, создал декорации, которые переносят зрителя в атмосферу Европы начала ХХ века, расцвета стиля модерн.

Музыка, которая оживает

Музыкальный руководитель и дирижер, главный дирижер театра Константин Хватынец отмечает: «В музыке Королевы чардаша Имре Кальман раскрывает мир ярких эмоций, захватывающих чувств, которые свойственны стилю неовенской оперетты и веризма». Музыка Кальмана, сочетающая венгерский колорит и разнообразие музыкальных форм, продолжает вдохновлять и сегодня.

Живая история о любви

Сюжет о любви певицы Сильвы Вареску и князя Эдвина фон Вайлерсхейма, наполненный интригами, вопросами обмана, давления семьи и социального неравенства, остаётся актуальным и сегодня. Архипов подчеркивает: «Я хотел увидеть в лиричном и веселом сюжете воплощение мечты о любви и верности».

Захватывающие моменты

Декорации спектакля, мобильные и современные, создают динамичное пространство, а мультимедийный занавес и эффектные трюки делают постановку уникальной. Первое появление Сильвы — одно из самых запоминающихся моментов: героиня буквально спускается с небес.

Звезды и дебютанты на сцене

В «Королеве чардаша» участвуют звезды театра и молодые таланты, для которых этот спектакль станет важным этапом в карьере.