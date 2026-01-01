Спектакль Король vs Король

Театральная битва: «Король против Короля»

Возможна ли дружба между королём и комедиантом? Могут ли у них быть общие страсти? Конечно, это возможно! Особенно если речь идёт о принце Уэльском, будущем короле Георге IV, и гении английской сцены Эдмунде Кине, а их общая страсть — театр!

Сценическая версия Михаила Смирнова «Король против Короля» основана на реальных фактах и домыслах об Эдмунде Кине, его творчестве и удивительной дружбе с принцем Уэльским. Вдохновением послужили работы Теолона, Курси, А. Дюма, Ж.-П. Сартра и многих других авторов. Неизвестно, что именно сподвигло этих мастеровых снова и снова переписывать историю Кина и Короля. Возможно, в сюжете скрыта магия или тайна, которая будет приоткрыта на сцене театра.

Творческий тандем

Новый спектакль театра «Буфф» обещает интересное сочетание взглядов, так как его создали заслуженный артист РФ Михаил Смирнов («Ужин дураков», «Примадонны») и заслуженная артистка РФ Ника Козоровицкая («Дикарь», «Недосягаемая»). Это значит, что зрителей ждёт уникальная перспектива, которая обогатит театральный сюжет.

Главная роль

В роли Эдмунда Кина зрители увидят заслуженного артиста РФ Евгения Александрова. Его талант и мастерство будут особенно актуальны в канун юбилея корифея буффовской сцены.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории о дружбе, страсти и театре, которая обещает запомниться зрителям надолго.