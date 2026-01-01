Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Король vs Король
Киноафиша Король vs Король

Спектакль Король vs Король

Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Театральная битва: «Король против Короля»

Возможна ли дружба между королём и комедиантом? Могут ли у них быть общие страсти? Конечно, это возможно! Особенно если речь идёт о принце Уэльском, будущем короле Георге IV, и гении английской сцены Эдмунде Кине, а их общая страсть — театр!

Сценическая версия Михаила Смирнова «Король против Короля» основана на реальных фактах и домыслах об Эдмунде Кине, его творчестве и удивительной дружбе с принцем Уэльским. Вдохновением послужили работы Теолона, Курси, А. Дюма, Ж.-П. Сартра и многих других авторов. Неизвестно, что именно сподвигло этих мастеровых снова и снова переписывать историю Кина и Короля. Возможно, в сюжете скрыта магия или тайна, которая будет приоткрыта на сцене театра.

Творческий тандем

Новый спектакль театра «Буфф» обещает интересное сочетание взглядов, так как его создали заслуженный артист РФ Михаил Смирнов («Ужин дураков», «Примадонны») и заслуженная артистка РФ Ника Козоровицкая («Дикарь», «Недосягаемая»). Это значит, что зрителей ждёт уникальная перспектива, которая обогатит театральный сюжет.

Главная роль

В роли Эдмунда Кина зрители увидят заслуженного артиста РФ Евгения Александрова. Его талант и мастерство будут особенно актуальны в канун юбилея корифея буффовской сцены.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории о дружбе, страсти и театре, которая обещает запомниться зрителям надолго.

Купить билет на спектакль Король vs Король

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
24 марта вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
22 апреля среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

В ближайшие дни

Цветы для Элджернона
12+
Драма
Цветы для Элджернона
7 марта в 18:30 Скороход
от 2800 ₽
Синяя птица
6+
Детский Кукольный
Синяя птица
28 марта в 14:00 Театр марионеток им. Деммени
от 600 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
20 марта в 15:00 Casino Museum
от 1050 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше