Кукольный спектакль «Король Вруляля» в Театре марионеток Деммени

Кукольный спектакль по пьесе А. Кружнова приглашает зрителей в возможность увидеть фантастическую историю о королевстве, правителем которого является Король-Врунишка. Однако, несмотря на пьедестал власти, ему не с кем делить свою судьбу — все жители королевства сбежали, оставив его одного.

На этом злоключения только начинаются. В королевство неожиданно приходит Врушка-Свистушка — покровительница всех обманщиков и лгунов. Она дарит королю волшебные часы, которые способны превращать все его вранье в правду. Но может ли это быть благом?

Когда в гости к королю приходит принцесса Барбариска, он решает впечатлить ее своими талантами по обману, но не догадывается о том, что его безобидные выдумки оборачиваются настоящими бедами. Вранье короля начинает обретать форму: на горизонте появляются великан, дикие пчелы и много других нелепых существ!

Спектакль «Король Вруляля» адресован как детям, так и взрослым, заставляя задуматься о правде и лжи, о том, как легко ошибиться в своих желаниях. Это увлекательная и красочная история, которая не оставит равнодушным никого!