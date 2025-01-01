Меню
Король-солнце
Киноафиша Король-солнце

Спектакль Король-солнце

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Король-Солнце: Погружение в мир французского двора XVII века

Вы когда-нибудь мечтали окунуться в роскошный мир французского двора XVII века? Здесь интриги плетутся, словно золотые паутины, а страсти бурлят ярче, чем шампанское на королевском балу.

Представьте: молодой Людовик XIV, полный честолюбивых мечтаний и горячих страстей, сражается за трон в хаосе дворцовых интриг. Мы увидим его жизнь до постройки Версаля – времена юности, когда каждый шаг полон драмы, предательств и романтических бурь.

Эпоха искусства и роскоши

После возведения величественного дворца-сокровища, королевская жизнь превращается в эпичную симфонию роскоши. Король правит бал, но вокруг кипят козни ревнивых любовниц. Слезы льются рекой, страсти испепеляют, а драма достигает апогея – всё как в настоящем королевском сериале, только с живой музыкой и танцами!

Неудержимые противоречия

Не упустите шанс увидеть, как король превращается из амбициозного юноши в легендарного монарха, полного славы и скандалов. Это не просто спектакль – это погружение в эпоху, где каждая нота и каждый шаг имеют значение.

Король-Солнце ждет вас – величественный, страстный и незабываемый. Откройте для себя тайны французского двора на сцене!

В других городах
Октябрь
15 октября среда
19:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1400 ₽

