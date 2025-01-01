Спектакль Король-олень

Сказка для взрослых «Король-Олень». Современная интерпретация произведения Карло Гоцци. Переложение для театра Сергея Плотова

Давным-давно Карло Гоцци написал сказку «Король-Олень» для венецианского театра. А совсем недавно по её мотивам драматург Сергей Плотов создал свою интерпретацию. Почему это произошло? Возможно, потому что у них с Гоцци много общего: оба они остроумные, язвительные драматурги с безграничной фантазией. Оба — поэты, способные создавать удивительные миры на сцене.

Спектакль, который стоит увидеть

Мы решили поставить спектакль по пьесе Плотова. Почему именно сказка? Сказка — это вымышленный рассказ о героях и волшебных событиях, которые так необходимы в нашем обыденном мире. Она иррациональна и не подчиняется логике. Например, волшебник Дурандарте узнал о проблемах короля Дерамо с выбором невесты и превратил своего слугу в статую, чтобы та помогала королю в выборе. В результате король женится по любви, а статуя оживает и уходит. Зачем было дарить такой подарок? Это остается загадкой, и в этом есть своя прелесть!

Игра на сцене и серьезные темы

В спектакле артисты смогут вволю поиграть, проявить свою фантазию и креативность. Однако, почему именно «сказка для взрослых»? Как говорили наши предки, «Сказка ложь, да в ней намёк». В этой сказке речь пойдет о серьезных вещах, с которыми мы сталкиваемся во взрослой жизни. Дети могут не понять глубину и иронию, поэтому этот спектакль станет интересен именно взрослой аудитории.

Приходите и погрузитесь в мир волшебства и остроумия, который подарит вам наша версия «Короля-Оленя»!