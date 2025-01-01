Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Король-олень
Киноафиша Король-олень

Спектакль Король-олень

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сказка для взрослых «Король-Олень». Современная интерпретация произведения Карло Гоцци. Переложение для театра Сергея Плотова

Давным-давно Карло Гоцци написал сказку «Король-Олень» для венецианского театра. А совсем недавно по её мотивам драматург Сергей Плотов создал свою интерпретацию. Почему это произошло? Возможно, потому что у них с Гоцци много общего: оба они остроумные, язвительные драматурги с безграничной фантазией. Оба — поэты, способные создавать удивительные миры на сцене.

Спектакль, который стоит увидеть

Мы решили поставить спектакль по пьесе Плотова. Почему именно сказка? Сказка — это вымышленный рассказ о героях и волшебных событиях, которые так необходимы в нашем обыденном мире. Она иррациональна и не подчиняется логике. Например, волшебник Дурандарте узнал о проблемах короля Дерамо с выбором невесты и превратил своего слугу в статую, чтобы та помогала королю в выборе. В результате король женится по любви, а статуя оживает и уходит. Зачем было дарить такой подарок? Это остается загадкой, и в этом есть своя прелесть!

Игра на сцене и серьезные темы

В спектакле артисты смогут вволю поиграть, проявить свою фантазию и креативность. Однако, почему именно «сказка для взрослых»? Как говорили наши предки, «Сказка ложь, да в ней намёк». В этой сказке речь пойдет о серьезных вещах, с которыми мы сталкиваемся во взрослой жизни. Дети могут не понять глубину и иронию, поэтому этот спектакль станет интересен именно взрослой аудитории.

Приходите и погрузитесь в мир волшебства и остроумия, который подарит вам наша версия «Короля-Оленя»!

Режиссер
Сергей Овинов
В ролях
Александр Березин
Евгений Смирнов
Алексей Чумак
Никита Манылов
Катерина Ламыкина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 12 сентября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Король-олень Король-олень Король-олень Король-олень Король-олень Король-олень Король-олень Король-олень Король-олень

В ближайшие дни

Вечно живые
16+
Премьера Драма
Вечно живые
30 октября в 18:00 Челябинский Молодежный театр
от 500 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
31 октября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
Любовь по-французски, или Просто бэби
16+
Комедия Музыка
Любовь по-французски, или Просто бэби
23 августа в 19:00 Челябинский ДК железнодорожников
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше