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Король-олень
Киноафиша Король-олень

Спектакль Король-олень

Гастроли Томского областного театра драмы 16+
Продолжительность 165 минут
Возраст 16+

О спектакле

Гастрольный спекаткль по пьесе Карло Гоцци

Рончислапский лес удивителен и волшебен. Здесь встречаются королевские охотники с таинственными обитателями леса, а также великие волшебники, заключая магические сделки. Удивительная атмосфера леса создает пространство для неожиданных событий и захватывающих сюрпризов.

Недалеко от леса расположено царство короля Дерамо, который давно ищет свою суженую. Король романтичен и принципиален в своем выборе. За 748 тайных свиданий он так и не смог разглядеть потенциал искренней и бескорыстной любви. В поисках счастья ему предстоит столкнуться с реальностью.

Уникальное сочетание жанров

Знаменитая итальянская пьеса XVIII века мастерски сочетает жанр комедии масок со сказочностью сюжета. Здесь все на своих местах: зло обязательно будет наказано, а любовь и красота всегда побеждают. Однако, как и в реальной жизни, безрассудство и хулиганство могут привести к трагическим последствиям.

Какие неожиданные смыслы раскрывает эта классическая история в современных условиях? Как работает восприятие жанра комедии масок и основные аспекты посыла, заложенные в нем? Спектакль "Король-олень" точно найдет отклик в сердцах зрителей.

Награды спектакля

Этот спектакль вошел в Longlist сезона 2021/2022 фестиваля "Золотая маска" и получил несколько наград на XVI Томском областном фестивале "Маска", в том числе в номинациях "Лучший драматический спектакль большой формы", "Лучшая работа режиссера", а также "Лучшая женская роль второго плана" (Олеся Казанцева за роль Смеральдины). Спецприз жюри был вручён за пластическое решение спектакля.

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В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2

Фотографии

Король-олень Король-олень

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