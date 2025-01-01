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Король Лир
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Спектакль Король Лир

Первая постановка Шекспира в репертуаре Небольшого драматического театра 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Классическая постановка Шекспира в Небольшом драматическом театре

Спектакль, репетиции которого продолжались почти пять лет, выходит в знаковый для Небольшого драматического театра год его 20-летия. Постановка является важной вехой как для актеров-основателей, так и для самого театра.

Режиссер Лев Эренбург привносит в классическое произведение Шекспира свою уникальную интерпретацию, определяя жанр спектакля как «кровавая клоунада». В этой постановке, как и в первых работах НДТ, используются элементы трагифарса, гиньоля и гротеска. Спектакль создает откровенно игровую атмосферу, в которой ужасы Средневековья переносятся в наше время, создавая параллели с жестокостью и заносчивостью современного мира.

Сюжет

«Король Лир» рассказывает о том, как самые чистые и благие побуждения могут привести к разрушительным и абсурдным последствиям, когда они переплетаются с фанатизмом, категоричностью и жестокостью. Лев Эренбург подчеркивает, что эта трагедия затрагивает вечные вопросы о власти, истине и человеческой морали, и в то же время напоминает о глухоте современного человека к голосу разума.

Эта постановка заставляет зрителей задуматься о трагедии человеческой природы, где личные амбиции и эгоизм приводят к безумным, катастрофическим последствиям.

Режиссер
Лев Эренбург
В ролях
Евгений Карпов
Ольга Альбанова
Татьяна Колганова
Мария Семенова
Вера Тран

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Король Лир Король Лир Король Лир

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