Спектакль Король Лир

Классическая постановка Шекспира в Небольшом драматическом театре

Спектакль, репетиции которого продолжались почти пять лет, выходит в знаковый для Небольшого драматического театра год его 20-летия. Постановка является важной вехой как для актеров-основателей, так и для самого театра.

Режиссер Лев Эренбург привносит в классическое произведение Шекспира свою уникальную интерпретацию, определяя жанр спектакля как «кровавая клоунада». В этой постановке, как и в первых работах НДТ, используются элементы трагифарса, гиньоля и гротеска. Спектакль создает откровенно игровую атмосферу, в которой ужасы Средневековья переносятся в наше время, создавая параллели с жестокостью и заносчивостью современного мира.

Сюжет

«Король Лир» рассказывает о том, как самые чистые и благие побуждения могут привести к разрушительным и абсурдным последствиям, когда они переплетаются с фанатизмом, категоричностью и жестокостью. Лев Эренбург подчеркивает, что эта трагедия затрагивает вечные вопросы о власти, истине и человеческой морали, и в то же время напоминает о глухоте современного человека к голосу разума.

Эта постановка заставляет зрителей задуматься о трагедии человеческой природы, где личные амбиции и эгоизм приводят к безумным, катастрофическим последствиям.