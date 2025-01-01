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Король Лир
Билеты от 7000₽
Киноафиша Король Лир

Спектакль Король Лир

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Каноническая трагедия Шекспира на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко

Пьеса Уильяма Шекспира в новой постановке исследует тонкую границу между видимостью и истиной, между физической слепотой и прозрением души. Это история о разрушении и искуплении, о том, как вера и преданность подвергаются испытанию в самых трагических обстоятельствах.

Главные темы

  • Слепота и прозрение.
    Король Лир и граф Глостер проходят параллельные пути: один — ослеплённый своей гордыней и неверием в истинную любовь дочерей, другой — буквально лишённый зрения, но обретающий внутреннее прозрение.
  • Вера и её пределы.
    Герои спектакля сталкиваются с вопросом, каково это — верить, когда мир рушится, и что способно вернуть утраченный ориентир.
  • Разрушительная власть.
    История Лира — это трагедия правителя, чей отказ от ответственности приводит к хаосу, предательству и гибели близких.

Художественная концепция

  • Образность слепоты и света.
    Постановка акцентирует внимание на контрасте между физической слепотой и прозрением духа, используя яркие визуальные и световые решения.
  • Музыкальное сопровождение.
    Эмоциональная сила трагедии усиливается за счёт музыкальных мотивов, подчёркивающих глубину страданий героев.
  • Интенсивная игра актёров.
    Исполнители передают внутренние метания персонажей, их отчаяние и стремление к искуплению.

Центральный посыл

«Король Лир» напоминает о том, что истинное прозрение часто приходит через боль и утрату. Слепота — не только физическое состояние, но и неспособность видеть правду и ценность любви вокруг нас. Но даже из мрака возможно выйти к свету, если душа остаётся зрячей».

Эта постановка станет не только художественным переживанием, но и поводом для глубоких размышлений о природе власти, любви и человеческой веры.

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Александр Моровов
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Серафима Огарева
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 7000 ₽

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