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Король Лир
Билеты от 500₽
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Спектакль Король Лир

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на короля Лира в Театре Российской Армии

В Театре Российской Армии состоится долгожданная премьера спектакля по знаменитой пьесе Шекспира «Король Лир». Режиссер Андрей Бадулин подошел к этой классической драме с философской глубиной, сочетая вечные темы пьесы с современными проблемами и переживаниями людей, живущих в бурные времена.

Философия и социальная реальность

С момента написания «Короля Лира» прошло более четырех веков, но идеи, поднятые в пьесе, остаются актуальными и по сей день. В новом спектакле пьеса звучит как не просто историческая драма, а как социально-философская постановка, где переплетаются темы неблагодарности детей, разрушения социальных и личных связей, борьбы за власть и моральных устоев.

Основной акцент режиссер делает на исследование грани между человечностью и бесчеловечностью, что особенно актуально в свете современных реалий. В этом контексте трагедия короля Лира, лишенного власти и любви дочерей, становится не только историческим повествованием, но и размышлением о месте человека в мире, о его истинной ценности в обществе.

Любовь как основная тема

Режиссер подчеркивает, что несмотря на кажущуюся безнадежность и мрак, заложенные в сюжете, пьеса несет в себе свет — любовь как основное измерение всех вещей. Для Бадулина важно показать, что любовь, несмотря на все испытания и темные моменты, является тем, что дает смысл и спасение.

Такой подход обещает сделать спектакль глубоко современным, при этом сохраняя все философские и трагические элементы, присущие оригинальному произведению Шекспира.

Режиссер
Андрей Бадулин
В ролях
Сергей Колесников
Людмила Татарова-Джигурда
Мария Шмаевич
Елена Сванидзе
Мария Белоненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир

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