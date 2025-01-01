Меню
Король Лир
Киноафиша Король Лир

Спектакль Король Лир

Постановка
Город 16+
Продолжительность 3 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Король Лир» в Самарском театре «Город»

Самарский театр «Город» готов представить долгожданную премьеру - спектакль «Король Лир» по классической пьесе Уильяма Шекспира. Это величественная история о властном короле Древней Англии, который, разделив своё королевство между тремя дочерьми, сталкивается с предательством и разочарованием.

Сюжет и атмосфера

В центре сюжета - трагическая судьба Лира, который после раздела королевства оказывается в эпицентре гражданской войны, приближающейся к апокалипсису Альбиона. Шекспир создал произведение, отражающее атмосферу перемен в английском обществе XVII века, когда старая феодальная система власти теряла свою силу, а архаичные принципы пытались вновь овладеть умами людей.

В спектакле раскрываются вечные темы человеческих отношений, власти, предательства и надежды. Важно отметить, что в этом мире язычники поклоняются тёмным силам, и жестокая охота становится не только традицией, но и способом выживания.

Сценография и костюмы

Режиссёр Алексей Романов и художник по костюмам Наталья Гавриш создали уникальную сценографию, в которой одежда становится одновременно защитой и средством охоты. Кожаные куртки, жилетки и штаны подчеркивают брутальность и независимость от общества.

Состав исполнителей

В спектакле задействованы талантливые актёры:

  • Лир, король Британии: Борис Трейбич
  • Гонерилья, старшая дочь Лира: Татьяна Стенина
  • Регана, средняя дочь Лира: Анна Корабель
  • Корделия, младшая дочь Лира: Ульяна Косарева
  • Герцоги Олбанский и Корнуэльский: Александр Сирота
  • Король Французский: Никита Елфимов
  • Граф Кент: Александр Кузнецов
  • Граф Глостер: Артём Рыбин
  • Эдгар, старший сын Глостера: Вячеслав Афанасьев
  • Эдмунд, побочный сын Глостера: Сергей Фомичев
  • Шут Лира: Алексей Кузнецов
  • Освальд, дворецкий Гонерильи: Николай Тренкин

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию шекспировской классики и погрузиться в мир человеческих страстей и конфликтов. Премьера состоится в ближайшее время, следите за анонсами!

Режиссер
Алексей Романов
В ролях
Борис Трейбич
Татьяна Стенина
Анна Корабель
Ульяна Косарева
Александр Сирота

Купить билет на спектакль Король Лир

В других городах
Октябрь
18 октября суббота
18:00
Город Самара, просп. Ленина, 14а
от 700 ₽

Фотографии

Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир Король Лир

