Самарский театр «Город» готов представить долгожданную премьеру - спектакль «Король Лир» по классической пьесе Уильяма Шекспира. Это величественная история о властном короле Древней Англии, который, разделив своё королевство между тремя дочерьми, сталкивается с предательством и разочарованием.
В центре сюжета - трагическая судьба Лира, который после раздела королевства оказывается в эпицентре гражданской войны, приближающейся к апокалипсису Альбиона. Шекспир создал произведение, отражающее атмосферу перемен в английском обществе XVII века, когда старая феодальная система власти теряла свою силу, а архаичные принципы пытались вновь овладеть умами людей.
В спектакле раскрываются вечные темы человеческих отношений, власти, предательства и надежды. Важно отметить, что в этом мире язычники поклоняются тёмным силам, и жестокая охота становится не только традицией, но и способом выживания.
Режиссёр Алексей Романов и художник по костюмам Наталья Гавриш создали уникальную сценографию, в которой одежда становится одновременно защитой и средством охоты. Кожаные куртки, жилетки и штаны подчеркивают брутальность и независимость от общества.
В спектакле задействованы талантливые актёры:
Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию шекспировской классики и погрузиться в мир человеческих страстей и конфликтов. Премьера состоится в ближайшее время, следите за анонсами!