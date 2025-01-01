Премьера спектакля «Король Лир» в Самарском театре «Город»

Самарский театр «Город» готов представить долгожданную премьеру - спектакль «Король Лир» по классической пьесе Уильяма Шекспира. Это величественная история о властном короле Древней Англии, который, разделив своё королевство между тремя дочерьми, сталкивается с предательством и разочарованием.

Сюжет и атмосфера

В центре сюжета - трагическая судьба Лира, который после раздела королевства оказывается в эпицентре гражданской войны, приближающейся к апокалипсису Альбиона. Шекспир создал произведение, отражающее атмосферу перемен в английском обществе XVII века, когда старая феодальная система власти теряла свою силу, а архаичные принципы пытались вновь овладеть умами людей.

В спектакле раскрываются вечные темы человеческих отношений, власти, предательства и надежды. Важно отметить, что в этом мире язычники поклоняются тёмным силам, и жестокая охота становится не только традицией, но и способом выживания.

Сценография и костюмы

Режиссёр Алексей Романов и художник по костюмам Наталья Гавриш создали уникальную сценографию, в которой одежда становится одновременно защитой и средством охоты. Кожаные куртки, жилетки и штаны подчеркивают брутальность и независимость от общества.

Состав исполнителей

В спектакле задействованы талантливые актёры:

Лир, король Британии: Борис Трейбич

Гонерилья, старшая дочь Лира: Татьяна Стенина

Регана, средняя дочь Лира: Анна Корабель

Корделия, младшая дочь Лира: Ульяна Косарева

Герцоги Олбанский и Корнуэльский: Александр Сирота

Король Французский: Никита Елфимов

Граф Кент: Александр Кузнецов

Граф Глостер: Артём Рыбин

Эдгар, старший сын Глостера: Вячеслав Афанасьев

Эдмунд, побочный сын Глостера: Сергей Фомичев

Шут Лира: Алексей Кузнецов

Освальд, дворецкий Гонерильи: Николай Тренкин

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию шекспировской классики и погрузиться в мир человеческих страстей и конфликтов. Премьера состоится в ближайшее время, следите за анонсами!