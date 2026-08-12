Выставка о легендарной постановке Соломона Михоэлса в Еврейском музее и центре толерантности

Выставочный проект «Король Лир Соломона Михоэлса» посвящен выдающейся постановке Московского Государственного Еврейского театра (ГОСЕТ). Эта премьера не только потрясла Москву, но и сделала имя Соломона Михоэлса знаковым в театральном мире.

Спектакль «Король Лир» стал величайшей сценической интерпретацией шекспировской трагедии XX века. Эта постановка демонстрировала всю глубину таланта Михоэлса, который как никто другой смог передать трагедию личности через призму безумия и страдания. На сцене он прошел путь от одержимости властью к осознанию человечности.

История театра и спектакля

Соломон Михоэлс (Шлиома Вовси) возглавил ГОСЕТ в 1928 году. Его главной целью стало выведение еврейского театра за рамки традиционного репертуара. Это привело к премьере «Короля Лира» в 1935 году, которая закрепила за театром и Михоэлсом славу и признание. Особую значимость этому спектаклю придала выдающаяся игра Вениамина Зускина в роли Шута.

Режиссером выступил Сергей Радлов, а художником — Александр Тышлер, чьи эскизы создавали «партитуру» актерской игры, включая детали мимики и жестов персонажей.

Экспозиция выставки

Шесть выставочных залов откроют перед зрителями невероятный мир «Короля Лира». Посетители смогут познакомиться с труппой ГОСЕТа, ознакомиться с сценарной работой и увидеть воссозданные декорации Тронного зала, погружаясь в атмосферу великой постановки через подлинные материалы.

Выставка также осветит драматическую историю создания и ликвидации Еврейского Антифашистского комитета, которым руководил Михоэлс. Интерактивные элементы позволят посетителям примерить костюмы Короля и Шута, а специальная инсталляция с зеркалом покажет лица участников Еврейского Антифашистского комитета.

Мультимедийные объекты вовлекут гостей в личное переживание судьбы Михоэлса, превращая осмотр экспонатов в глубокое понимание культурного и исторического контекста эпохи.

Куратор выставки — Мария Гадас.