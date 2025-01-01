Выбери своего победителя

Уморительный поединок

Король стендапа умер, да здравствует король! Но нового короля можно выбрать только на шоу «Король Казанского Стендапа» — уникальном в Казани соревновательном формате стендап-шоу. Комики сразятся в поединке с невероятной динамикой и спортивно-агрессивным настроем.

Как выбрать короля

Здесь не важно прошлое или родословная. Демократические процедуры тоже не работают. Короля стендапа выбирают только смехом!

Победитель — только один

В этом месяце комики сойдутся в уморительном поединке за звание нового Короля Казанского Стендапа. Победитель будет один, и ваша задача — принять участие в этом выборе.

Решение за вами

Кого провозгласят королём, а кто останется с униженным чувством собственного достоинства — решать только вам!