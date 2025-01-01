Меню
Король Казанского Стендапа
Киноафиша Король Казанского Стендапа

Король Казанского Стендапа

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Выбери своего победителя

Уморительный поединок
Король стендапа умер, да здравствует король! Но нового короля можно выбрать только на шоу «Король Казанского Стендапа» — уникальном в Казани соревновательном формате стендап-шоу. Комики сразятся в поединке с невероятной динамикой и спортивно-агрессивным настроем.

Как выбрать короля
Здесь не важно прошлое или родословная. Демократические процедуры тоже не работают. Короля стендапа выбирают только смехом!

Победитель — только один
В этом месяце комики сойдутся в уморительном поединке за звание нового Короля Казанского Стендапа. Победитель будет один, и ваша задача — принять участие в этом выборе.

Решение за вами
Кого провозгласят королём, а кто останется с униженным чувством собственного достоинства — решать только вам!

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
27 сентября суббота
21:00
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
от 600 ₽
11 октября суббота
21:00
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
от 600 ₽
1 ноября суббота
21:00
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
от 600 ₽

