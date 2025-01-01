Король и Шут. Легенды русского рока: Simple Music Ensemble

Симфоническое рок-караоке от Simple Music Ensemble

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Simple Music Ensemble исполнит самые известные песни группы «Король и Шут», а также все главные хиты русского рока. Это будет настоящее симфоническое рок-караоке!

Знаменитые композиции в новом звучании

В программе звучат легендарные хиты таких групп, как ДДТ, Ария, Nautilus Pompilius, Аукцыон, Чайф, Кино и многих других. Известные рок-композиции получили новое прочтение благодаря оркестровым аранжировкам студии Simple Music Ensemble.

Пойте вместе с нами!

Все песни, входящие в эту программу, знакомы каждому, и зрители поют их хором. Эти мелодии уже стали частью культурного кода русскоязычного человека. Как можно удержаться от соблазна запеть во весь голос, когда звучат такие треки, как «Будь как дома, путник» или «Что такое осень» группы ДДТ, а также «Я хочу быть с тобой» наутилуса?

Не упустите шанс!

Правильный ответ на вопрос, как не поддаться общей атмосфере — «никак». Приходите и проверьте сами! А лучше просто отдайтесь всеобщему счастью от сопричастности к этому незабываемому моменту.