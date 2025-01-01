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Король Артур
Билеты от 600₽
Киноафиша Король Артур

Спектакль Король Артур

Постановка
Московский театр оперетты 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл к юбилею легендарного солиста

Мюзикл «Король Артур» был создан специально к юбилею легендарного солиста оперетты, народного артиста России Герарда Васильева. Его имя давно стало символом жанра, а образы, воплощенные им на сцене, стали эталонами для поколений артистов и зрителей.

История любви и благородства

На сцене Московского театра оперетты представлена новая версия мифа о короле Артуре, его последней великой любви и о волшебном Камелоте – замке рыцарей Круглого стола, символе мужества и чести. Основой сюжета является сложный любовный треугольник между Артуром, юной Джиневрой и рыцарем Ланцелотом. Постановка объединяет элементы мифов, эпоса, факты и фантазию, создавая богатую и завораживающую историю.

Декорации и историческая точность

Для мюзикла были воссозданы аутентичные доспехи рыцарей VI века, включая кольчуги, шлемы и мечи, основанные на исторических источниках. Атмосфера средневековья создается с помощью впечатляющих декораций и световых эффектов, переносящих зрителей в мир замков, магических обрядов и рыцарских поединков.

Выбор между долгом и чувствами

Героям предстоит ответить на вопрос, что важнее – долг или личные чувства. В роли короля Артура выступает выдающийся артист Герард Васильев, чей талант и опыт придают постановке особую глубину и эмоциональную насыщенность.

Режиссер
Жанна Жердер
В ролях
Герард Васильев
Ольга Белохвостова
Дарья Январина
Павел Иванов
Артем Маковский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур Король Артур

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